Η Citroёn γίνεται «Sytroën»

Ένας νέος αέρας πνέει στη Citroën. Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Citroën ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Η μάρκα επιδιώκει διαχρονικά να κάνει την κινητικότητα πιο απλή, πιο προσιτή και πιο κοντά στους ανθρώπους. Σήμερα, συνεχίζει αυτή την πορεία ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Omar Sy. Αντί να του αναθέσει τον παραδοσιακό ρόλο του πρεσβευτή της μάρκας, η Citroën τον προσκαλεί να γίνει ο «Ειδικός Σύμβουλος» της, θεμελιώνοντας μια συνεργασία που βασίζεται στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών.

Γνωστός για το ταλέντο, την οπτική του γωνία στα πράγματα, την αισιοδοξία του και τη στενή του σχέση με το κοινό, ο Omar Sy θα συνεισφέρει στη μάρκα το όραμα και την εμπειρία του.Για να σηματοδοτήσει αυτή τη συνεργασία, η Citroën επιλέγει να παίξει με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς της: το ίδιο της το όνομα. Για τη διάρκεια της καμπάνιας, η Citroën γίνεται «Sytroën».

«Θέλαμε ο Omar Sy να αναλάβει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν ενός παραδοσιακού πρεσβευτή της μάρκας. Ο Omar είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα που έχει παραμείνει αυθεντικός, προσιτός και πιστός στον εαυτό του. Η ικανότητά του να συνδέεται με τους ανθρώπους, να τους χαρίζει ένα χαμόγελο και να βλέπει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία αντανακλά αξίες που βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της Citroën. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο φυσική και αυτονόητη».