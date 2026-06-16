Citroёn Racing Formula E: Στοχεύει σε μεγάλες επιδόσεις

Η ομάδα Citroën Racing Formula E συνεχίζει την πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, καθώς το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σάνια, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα από το Μονακό. Η σειρά αγώνων με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα επιστρέφει στην Κίνα για πρώτη φορά από την 5η σεζόν του 2019.Το ταξίδι στη Σάνια σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας σημαντικής ασιατικής φάσης του Πρωταθλήματος, με μια σειρά αγώνων στην ευρύτερη περιοχή να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των μαχών για τον τίτλο.

Η Σάνια βρίσκεται στο τροπικό νησί Χαϊνάν, και η πίστα Sanya Haitang Bay προσφέρει μια από τις πιο μοναδικές διατάξεις στο ημερολόγιο της Formula E. Η προσωρινή πίστα δρόμου μήκους 2,520 χιλιομέτρων, με 12 στροφές και αριστερόστροφη κατεύθυνση, συνδυάζει μεγάλες ευθείες, ζώνες έντονου φρεναρίσματος, σφιχτές φουρκέτες και τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας έτσι πολλαπλές ευκαιρίες προσπεράσεων, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στη διαχείριση και την ανάκτηση ενέργειας.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα συνεχώς διαμορφούμενα επίπεδα πρόσφυσης θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ελαστικών, την ενεργειακή απόδοση και τη συνολική διαχείριση του αγώνα.Μετά από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διπλό αγώνα στο Μονακό, η ομάδα της Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στην Κίνα αποφασισμένη να αξιοποιήσει τα διδάγματα που έμαθε στο Πριγκιπάτο και να τα μετατρέψει σε μια ισχυρότερη επίδοση στη Σάνια.

Η επιστροφή στη Σάνια θα φέρει επίσης θετικές αναμνήσεις στον Jean-Éric Vergne. Κατά την προηγούμενη επίσκεψη της Formula E στον χώρο το 2019, ο Γάλλος κέρδισε έναν αγώνα που αποδείχθηκε σημείο καμπής στη σεζόν του. Μετά από ένα απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν, ο Vergne εξασφάλισε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E αργότερα εκείνη την χρονιά.

Εν τω μεταξύ, ο teamate του, Nick Cassidy, θα βρεθεί στην πίστα της Σάνια για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula E, καθώς θα αγωνιστεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χώρους του πρωταθλήματος.Με τα περιθώρια διαφορών μεταξύ των ομάδων να παραμένουν μικρότερα από ποτέ, τόσο ο Jean-Éric Vergne όσο και ο Nick Cassidy θα στοχεύσουν στη μέγιστη απόδοση κάθε περιόδου από την αρχή κιόλας του αγώνα.