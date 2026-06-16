Skoda Peaq: Δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες

Λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, στις 23 Ιουνίου, το νέο Skoda Peaq ολοκληρώνει ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα εξέλιξης στην ιστορία της μάρκας. Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, βασισμένη στην πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, δοκιμάστηκε σε ειδικά εργαστήρια και πραγματικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας, με τα πρωτότυπα οχήματα να καλύπτουν συνολικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε τρεις ηπείρους.



Από τις υψηλές θερμοκρασίες της ερήμου της Αριζόνα έως τις παγωμένες περιοχές 200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, το Peaq εκτέθηκε και εξελίχθηκε σε περιβάλλοντα που δοκιμάζουν κάθε μηχανικό, ηλεκτρικό και σχεδιαστικό στοιχείο ενός αυτοκινήτου. Στόχος των μηχανικών της Skoda ήταν να επιβεβαιώσουν ότι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπιστία, σταθερότητα και άνεση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.





Τα πρωτότυπα του Peaq παρακολουθούνταν στενά από τα τμήματα εξέλιξης και ποιότητας της Skoda καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δοκιμών. Εκτός από την Ευρώπη, δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, ενώ η φυσική εξέλιξη του μοντέλου συμπληρώθηκε από εκτεταμένες εικονικές δοκιμές μέσω υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν πλήθος σεναρίων και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του οχήματος πριν και κατά τη διάρκεια των πραγματικών δοκιμών.





Κατά την εξέλιξη του Peaq, οι ειδικοί της Skoda επικεντρώθηκαν σε συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός στην καθημερινή χρήση, αλλά και σε ακραία περιβάλλοντα που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνήθη όρια. Σε θερμοκρασίες κάτω από τους -30 °C, δοκιμάστηκε η ταχεία αποπάγωση των παραθύρων, η αποτελεσματική θέρμανση της καμπίνας και η συνολική συμπεριφορά του οχήματος σε χιόνι και πάγο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσφυση, τη σταθερότητα και την αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.



Στον αντίποδα, στις δοκιμές ερήμου, τα πρωτότυπα οχήματα εκτέθηκαν για 12 μήνες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αξιολογηθούν η ποιότητα της βαφής και η αντοχή των πλαστικών εξαρτημάτων. Οι δοκιμές σε ακραία ζέστη επιβάρυναν ιδιαίτερα τα φρένα, το πλαίσιο και τα συστήματα ψύξης, ενώ σε σκονισμένους δρόμους και χωμάτινες διαδρομές με χαλίκι οι μηχανικοί έλεγξαν τη στεγανότητα της καμπίνας και την αντοχή των μεταλλικών και πλαστικών τμημάτων του αμαξώματος σε εκτοξευόμενες πέτρες.



Σε τεχνικό επίπεδο, το Peaq αξιοποιεί την πιο πρόσφατη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, με νέους αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες που επιτρέπουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και προσαρμοζόμενο πλαίσιο DCC. Ο συνδυασμός προηγμένης ηλεκτρικής τεχνολογίας, άνεσης και πρακτικότητας τοποθετεί το νέο μοντέλο στην κορυφή της γκάμας της Skoda, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.Το νέο Skoda Peaq θα αποκαλυφθεί επίσημα την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας. Η παγκόσμια πρεμιέρα θα μεταδοθεί από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skoda, με το livestream να ξεκινά στις 19:25 ώρα Ελλάδας.

