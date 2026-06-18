Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.06.26, 17:44
Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
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Το νέο Audi Q7 δεν αποτελεί απλώς την επόμενη γενιά ενός επιτυχημένου μοντέλου. Εκφράζει μια πιο ώριμη και σύγχρονη αντίληψη της Audi για την πολυτέλεια: πιο καθαρή σχεδιαστικά, πιο ήρεμη ψηφιακά και πιο ουσιαστική στην καθημερινή χρήση. Συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με μια refined προσέγγιση στο premium SUV, απευθυνόμενο σε ένα κοινό που αναζητά άνεση, κύρος και προηγμένη εμπειρία μετακίνησης χωρίς υπερβολές.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Το νέο Audi Q7 τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας ως προς την ευρυχωρία, την τεχνολογική αρτιότητα, την οδηγική άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα. Ταυτόχρονα, εκφράζει μια πιο σύγχρονη και συναισθηματικά ώριμη προσέγγιση στο luxury: με σχεδιαστική καθαρότητα, ψηφιακή ηρεμία, αίσθηση αρχιτεκτονικής ακρίβειας στο εσωτερικό και διακριτική αυτοπεποίθηση στην παρουσία του. Η εξωτερική σχεδίαση είναι πιο επιβλητική και εκφραστική, με έντονη SUV ταυτότητα, δυναμικές αναλογίες και προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία φωτισμού. Στο εσωτερικό, η Audi δίνει έμφαση στην άνεση, την υψηλή ποιότητα υλικών και την ευελιξία, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πενταθέσια, εξαθέσια ή επταθέσια διάταξη.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η νέα μεγάλη πανοραμική οροφή με δυνατότητα μεταβαλλόμενης διαφάνειας και φωτισμό. Η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια ενισχύει την αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας στην καμπίνα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης της διαφάνειας ανά τμήματα επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν το εσωτερικό περιβάλλον στις ανάγκες τους.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Στο εσωτερικό, το νέο Q7 υποδέχεται τους επιβάτες με άπλετους χώρους και προσεγμένη εργονομία. Η βασική διάταξη περιλαμβάνει πέντε θέσεις, ενώ προαιρετικά διατίθενται δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά. Σε συνδυασμό με τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς, το Q7 μετατρέπεται σε εξαθέσιο, ενισχύοντας την αίσθηση άνεσης και business-class μετακίνησης. Παραμένει διαθέσιμη και η δημοφιλής επταθέσια διάταξη, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση τριών παιδικών καθισμάτων στη δεύτερη σειρά. Όλα τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού συμπληρώνεται από το στάνταρ passenger display και τους νέους ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους αεραγωγούς. Η νέα κεντρική κονσόλα διαθέτει μια λεπτή μαύρη λωρίδα, η οποία συγκεντρώνει τα βασικά χειριστήρια. Κάτω από αυτήν βρίσκονται δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης Qi2.2, ισχύος 25 watt η καθεμία. Η στοχευμένη ροή αέρα απομακρύνει τη θερμότητα κατά τη φόρτιση, διασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση. Συμβατά smartphones συγκρατούνται μαγνητικά, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Εναλλακτικά, οι πλάτες των εμπρός καθισμάτων προσφέρουν ενσύρματη ταχεία φόρτιση USB-C με ισχύ έως 60 watt στη δεύτερη σειρά και έως 100 watt στην τρίτη σειρά. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό και μπορεί να ενεργοποιηθεί με κίνηση του ποδιού. Για μεγαλύτερη ευκολία, φωτεινή προβολή κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα υποδεικνύει το σωστό σημείο τοποθέτησης του ποδιού.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Οι αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες και η νέα κεντρική κονσόλα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα του μοντέλου. Η κονσόλα διαθέτει μεγάλες διακοσμητικές επιφάνειες, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης δύο smartphones σύμφωνα με το πρότυπο Qi2.2 και μεγαλύτερες ποτηροθήκες. Η πενταθέσια έκδοση προσφέρει χώρο αποσκευών έως 806 λίτρα, ο οποίος φτάνει έως τα 2.075 λίτρα με αναδιπλωμένα τα καθίσματα της δεύτερης σειράς. Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 722 λίτρα πίσω από τη δεύτερη σειρά και έως 1.980 λίτρα πίσω από την πρώτη σειρά.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Η κίνηση προέρχεται από έναν τρίλιτρο V6 TDI κινητήρα με ισχύ 220 kW / 299 PS. Η τεχνολογία MHEV plus περιλαμβάνει γεννήτρια συστήματος μετάδοσης, η οποία μπορεί να υποστηρίξει προσωρινά το κινητήριο σύνολο με έως 18 kW / 24 PS πρόσθετης ισχύος. Παράλληλα, ο ηλεκτρικός συμπιεστής εξασφαλίζει άμεση απόκριση και ισχυρή επιτάχυνση από χαμηλές στροφές.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Η Audi ενσωματώνει πλέον ακόμη πιο στενά τις λειτουργίες φωτισμού με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Μέσω των lane light και orientation light, σημαντικές πληροφορίες από τα συστήματα υποβοήθησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω στον δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο, ο φωτισμός δεν περιορίζεται στην ορατότητα, αλλά συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια.Παγκόσμια πρώτη αποτελούν τα προηγμένα φλας. Τη νύχτα, ένα σχηματοποιημένο σήμα αλλαγής κατεύθυνσης προβάλλεται στο έδαφος, συγχρονισμένο με τα δυναμικά φλας εμπρός και πίσω. Έτσι, άλλοι χρήστες του δρόμου, όπως πεζοί ή ποδηλάτες, αντιλαμβάνονται ταχύτερα μια επικείμενη αλλαγή λωρίδας ή στροφή.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Το νέο Q7 διαθέτει επίσης προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης, όπως το adaptive driving assistant plus, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό στην επιτάχυνση, την πέδηση, τη διατήρηση ταχύτητας και απόστασης, καθώς και στη διατήρηση λωρίδας. Η λειτουργία αυτή κάνει την οδήγηση πιο άνετη και πιο ξεκούραστη, ιδίως σε μεγάλες αποστάσεις.Η λειτουργία trained parking επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «μάθει» συγκεκριμένους ελιγμούς στάθμευσης. Το νέο reverse assist υποστηρίζει τον οδηγό όταν χρειάζεται να κινηθεί προς τα πίσω, για παράδειγμα σε στενό ή αδιέξοδο δρόμο.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Κατά το λανσάρισμα, το νέο Q7 θα διατίθεται με τρίλιτρο V6 TDI κινητήρα 220 kW / 299 PS και 630 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται με τεχνολογία MHEV plus και ηλεκτρικό συμπιεστή, για άμεση απόκριση και υψηλή αποδοτικότητα. Στάνταρ είναι το οκτατάχυτο κιβώτιο tiptronic και η μόνιμη τετρακίνηση quattro με νέο κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης με preload. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη πρόσφυση, πιο άμεση απόκριση στο τιμόνι, σταθερότερη συμπεριφορά και υψηλότερη ακρίβεια, ακόμη και σε γρήγορες αλλαγές φορτίου.

Η στάνταρ ανάρτηση με χαλύβδινα ελατήρια προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης. Προαιρετικά, η adaptive air suspension ή η adaptive air suspension sport με ελεγχόμενη απόσβεση κάνουν το νέο Q7 ακόμη πιο ευέλικτο και προσαρμοστικό.

Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Όπως και οι δύο προηγούμενες γενιές, το νέο Audi Q7 κατασκευάζεται στην Μπρατισλάβα. Στη Γερμανία, θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τον Ιούνιο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβριο. Στην ελληνική αγορά, τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Το νέο Q7 προσφέρει ευρύ φάσμα επιλογών εξατομίκευσης σε χρώματα και υλικά. Νέα χρωματική επιλογή για τα καθίσματα είναι, μεταξύ άλλων, το stone beige, ενώ διαθέσιμα είναι επίσης τα tamarind brown και pastel silver. Το προαιρετικό premium textile package συνδυάζει ίνες αλπακά με δέρμα σε natural και stone beige αποχρώσεις. Οι επενδύσεις στις πόρτες και το κάτω μέρος του ταμπλό φέρουν επίσης φινίρισμα από ίνες αλπακά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και εκλεπτυσμένη αίσθηση.
 

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