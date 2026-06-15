Lynk & Co: Σε ποιο Forum πρωταγωνίστησε το Lynk & Co 08

Η διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη κινητικότητα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.06.26, 13:29
Lynk & Co: Σε ποιο Forum πρωταγωνίστησε το Lynk & Co 08
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Η Lynk & Co ήταν ο αποκλειστικός συνεργάτης κινητικότητας του CFO Forum 2026, του μεγαλύτερου συνεδρίου της Ελλάδας για οικονομικούς διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας το Lynk & Co 08 σε ένα κοινό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των σημερινών επιχειρηματικών εξελίξεων.Το CFO Forum, το οποίο διοργανώθηκε για 24η χρονιά και πραγματοποιήθηκε στο Asteria Glyfada, αποτελεί σημείο αναφοράς για περισσότερους από 400 CFOs, CEOs και senior executives από κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με κεντρικό θέμα «The CFO Shift: Tech. Talent. Transformation.», η φετινή διοργάνωση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Lynk & Co: Σε ποιο Forum πρωταγωνίστησε το Lynk & Co 08
Ως αποκλειστικός συνεργάτης κινητικότητας της εκδήλωσης, η Lynk & Co παρουσίασε το Lynk & Co 08, το προηγμένο plug-in υβριδικό SUV της μάρκας, αναδεικνύοντας τη δική της προσέγγιση στη σύγχρονη κινητικότητα. Με αυτονομία αποκλειστικά σε ηλεκτρική λειτουργία έως 200 χλμ. (WLTP), συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, το Lynk & Co 08 συνδυάζει την αποδοτικότητα με την ευελιξία, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής κινητικότητας.

 

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