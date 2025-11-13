Η PEUGEOT αποκαλύπτει το POLYGON CONCEPT

Το POLYGON CONCEPT προσφέρει μια νέα αυτοκινητιστική εμπειρία με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης και προσαρμογής.Σηματοδοτεί με υπευθυνότητα ένα βιώσιμο μέλλον με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, λιγότερα εξαρτήματα, ανταλλάξιμα μέρη και νέες αποδοτικές μεθόδους παραγωγής. Το PEUGEOT POLYGON CONCEPT αποτελεί ένα πραγματικό δυναμικό πεδίο δοκιμών, επιδεικνύοντας πολυάριθμες καινοτομίες που θα εισάγει η PEUGEOT από το 2027.

Για πάνω από έναν αιώνα, οι οδηγοί χρησιμοποιούν το παραδοσιακό κυκλικό τιμόνι. Σήμερα, με το Hypersquare, η PEUGEOT σπάει τα καθιερωμένα και επαναπροσδιορίζει πλήρως το τιμόνι. Συνδυάζεται με την τεχνολογία ηλεκτρονικού συστήματος διεύθυνσης Steer-by-Wire – δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ του τιμονιού και των τροχών, μόνο ηλεκτρονικός έλεγχος. Αυτή η τεχνολογία, δοκιμασμένη στην αεροδιαστημική βιομηχανία για πολλά χρόνια, θα είναι διαθέσιμη σε όχημα παραγωγής PEUGEOT από το 2027.

Πέρα από την παραδοσιακή υποβοήθηση στο τιμόνι, το σύστημα καινοτομεί προσαρμόζοντας τη σχέση διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες – για στάθμευση ή ελιγμούς – το Hypersquare επιτρέπει γρήγορους και εύκολους χειρισμούς χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε τα χέρια σας ή να κάνετε πολλαπλές περιστροφές (μέγιστη περιστροφή 170° σε κάθε κατεύθυνση – λίγο λιγότερο από μία πλήρη στροφή – σε σύγκριση με τρεις πλήρεις στροφές σε ένα παραδοσιακό τιμόνι).

Τα βασικά χειριστήρια βρίσκονται πάντα στην άκρη των δαχτύλων μέσω τεσσάρων κυκλικών pods σε κάθε γωνία, επιτρέποντας στον οδηγό να κρατά τα χέρια του πάντα στο τιμόνι. Με το PEUGEOT POLYGON CONCEPT, το παρμπρίζ γίνεται οθόνη. Τέρμα οι παραδοσιακές οθόνες του ταμπλό – όλες οι πληροφορίες προβάλλονται στο παρμπρίζ μέσω ενός Micro-LED πάνελ που βρίσκεται πίσω από το Hypersquare. Αυτή η καινοτομία προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία για τον οδηγό, με εξαιρετικό μέγεθος προβολής: πλάτος 24 εκ. πλάτος x 74 εκ. ύψος – που ισοδυναμεί με οθόνη 31''. Ο οδηγός μπορεί επίσης να εξατομικεύσει τις πληροφορίες που προβάλλονται στο παρμπρίζ:

Το χρώμα του εσωτερικού και του εξωτερικού φωτισμού μπορεί να επιλεγεί μέσω ενός καινοτόμου περιστροφικού καντράν που φιλοξενεί τη δική του οθόνη LED, η οποία εμφανίζει επίσης πληροφορίες όπως η ώρα και η θερμοκρασία. Κατά την οδήγηση: Κάθε λειτουργία (Cruise, Fun και Hyper) προσαρμόζει το οπτικό περιβάλλον μέσα και έξω από το όχημα. Τα εσωτερικά και εξωτερικά animations συγχρονίζονται σε ένα καθηλωτικό οικοσύστημα.

Η προβολή στο παρμπρίζ ενισχύει την οδηγική αίσθηση σε άμεση σύνδεση με το δρόμο, δημιουργώντας μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία. Τοποθετημένη απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μεγιστοποιεί την ασφάλεια και αποφεύγει οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής.

Ο διαθέσιμος χώρος για τους επιβάτες ενισχύεται περαιτέρω από μια προσαρμόσιμη διάταξη στο ταμπλό. Κάθε επιβάτης μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του αντικείμενα ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες του, χάρη σε ειδικές θέσεις για αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, καπέλα, σακίδια πλάτης, ακόμη και skateboards!

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των καθισμάτων του PEUGEOT POLYGON CONCEPT συνδυάζει ένα 3D εκτυπωμένο κέλυφος με μονοκόμματο χυτό αφρό. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία εντελώς νέων, άνετων σχημάτων και ενός καθαρού σχεδιασμού που τα παραδοσιακά καθίσματα με ύφασμα δεν μπορούν να προσφέρουν.

Το PEUGEOT POLYGON CONCEPT έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε όλο το όχημα. Περιέχει λιγότερα εξαρτήματα από ένα παραδοσιακό όχημα. Λιγότερα εξαρτήματα σημαίνουν ελαφρύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερη απόδοση και ευκολότερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση στο τέλος του κύκλου ζωής του. Τα καθίσματα αποτελούνται από μόλις τρία κύρια μέρη αντί για δεκάδες σε ένα παραδοσιακό κάθισμα: το κέλυφος, τη δομή και τον αφρό. Ο αφρός, που αναπτύχθηκε με τη βελγική εταιρεία Sixinch, ειδικούς στον αφρό επίπλων, είναι ενιαίο κομμάτι με προστατευτικό φιμέ επίστρωμα.

Το POLYGON CONCEPT διαθέτει μόνο δύο XXL πόρτες τύπου «πεταλούδας» αντί για τέσσερις συμβατικές πόρτες. Αυτό βελτιώνει την πρόσβαση στην καμπίνα και απλοποιεί τον σχεδιασμό και την παραγωγή κάθε εξαρτήματος, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των μερών. Πολλά εξαρτήματα στο POLYGON CONCEPT αντικαθίστανται εύκολα, επιτρέποντας στο όχημα να εξελίσσεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια κατοχής. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει επίσης στην επέκταση ζωής του αυτοκινήτου. Με πλήθος διαθέσιμων διαμορφώσεων, το PEUGEOT POLYGON CONCEPT είναι ένα όχημα με πολλαπλές εκφράσεις – προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή και διάθεση του οδηγού.