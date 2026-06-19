Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ με τις ευχαριστίες για όσα πρoσέφερε στον σύλλογο

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Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» γνωστοποίησε σήμερα επισήμως την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο προπονητή. 

Ένα διαζύγιο στο οποίο οδηγήθηκαν οι δύο πλευρές μετά την αποτυχία στον τελικό κυπέλλου με τον ΟΦΗ, αλλά και την απώλεια της δεύτερης θέσης που οδηγούσε στα προκριματικά του Champion League, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό με σκορ 2-2, παρότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο ημίχρονο με 0-2.  

Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος τεχνικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά λόγω των  άριστων προσωπικών του σχέσεων με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε  ένα «βελούδινο διαζύγιο», με  τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει προτάσεις από ομάδες της  χώρας.   
 
Ο Λουτσέσκου ανέλαβε για πρώτη φορά προπονητής στον ΠΑΟΚ το διάστημα 2017-19. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2021 και αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (2018-19, 2023-24) και ισάριθμων Κυπέλλων Ελλάδας (2017-18, 2018-19). Τ0 2018 – 19 κατέκτησε μάλιστα αήττητος το «νταμπλ», ένα ξεχωριστό επίτευγμα στο ελληνικό ποσόσφαιρο     
 
Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:


 
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.
 
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».


 

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