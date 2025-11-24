Συνταγή για σουφλέ με τορτελόνι σπανάκι και σάλτσα- έκπληξη!

Μία λαχταριστή συνταγή για τους μακαρονάδες

STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε μακαρονάδες και νομίζετε πως έχετε δοκιμάσει όλες τις συνταγές που έχουν μακαρόνια εμείς σας έχουμε μία που ίσως  να σας έχει διαφύγει.

Τη διαφορά δεν την κάνει μόνο η σάλτσα αλλά το τορτελίνι το οποίο περιέχει σπανάκι.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Ο σεφ Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές πώς να φτιάξουν τορτελίνι σπανάκι με κρέμα γάλακτος.

Σουφλέ με τορτελόνι σπανάκι

• 500 γρ. τορτελόνι σπανάκι 
• 200 γρ. φρέσκο σπανάκι
• 150 γρ. μπέικον
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 200 ml κρέμα γάλακτος
 • 150 ml γάλα
• 2 αυγά
• 150 γρ. μοτσαρέλα
• 150 γρ. γκούντα ή ένταμ
• 80 γρ. παρμεζάνα
• ½ κ.γ. μοσχοκάρυδο 
• Αλάτι – πιπέρι
 

Εκτέλεση της Συνταγής

Βράσε τα τορτελίνια • Βράσε τα 2 λεπτά λιγότερο απ’ όσο γράφει η συσκευασία (θα ψηθούν μετά). • Στράγγισέ τα και ρίξε λίγο λάδι να μην κολλήσουν. Ετοίμασε το σπανάκι και το μπέικον • Σωτάρισε το μπέικον σε τηγάνι μέχρι να γίνει τραγανό. • Πρόσθεσε το κρεμμύδι, άφησε να μαλακώσει. • Ρίξε το σπανάκι και σόταρε 2–3 λεπτά μέχρι να μαραθεί. • Αλατοπιπέρωσε και άφησε να κρυώσει ελαφρά.  Φτιάξε το μείγμα τυριών και αυγών • Σε μπολ χτύπα τα αυγά, την κρέμα, το γάλα, το μοσχοκάρυδο, λίγο αλάτι και πιπέρι. • Πρόσθεσε τα τυριά (κράτα λίγη παρμεζάνα και μοτσαρέλα για επάνω). • Ανακάτεψε καλά.  Στήσιμο 1. Σε μεγάλο μπολ βάλε τα τορτελίνια, το μείγμα σπανάκι–μπέικον και το μείγμα τυριών. 2. Ανακάτεψε απαλά. 3. Άδειασε σε λαδωμένο πυρέξ. 4. Πασπάλισε με την υπόλοιπη μοτσαρέλα και παρμεζάνα.   Ψήσιμο • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (αέρα) για 30–35 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Δείτε το Breakfast@Star

