Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα

Δύο συνταγές που θα θέλεις να φτιάχνεις συνέχεια

27.10.25 , 11:09 Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε λάτρης της σοκολάτας αλλά θέλετε να κάνετε να ξεφύγεται από τα συνηθισμένα γλυκά, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε δύο συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν. 

Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό

Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα

Λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα 

Συνταγή για κέικ με διπλή σοκολάτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα 
Υλικά
• 120 γρ. σοκολάτα υγείας
• 100 γρ. βούτυρο
• 2 αυγά
• 2 κρόκοι αυγών
 • 60 γρ. ζάχαρη
• 20 γρ. αλεύρι
• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

 Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins).  Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα.  Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins).   Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο.   Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.

Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα

Σοκολατένια muffins γεμιστά με κουβερτούρα

Υλικά της Συνταγής

    •    200 γρ. Κουβερτούρα  
    •    250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
    •    150 γρ. ζάχαρη
    •    ½ κ.γ. σόδα μαγειρικής 
    •    1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
    •    1 αβγό 
    •    120 ml γάλα
    •    120 γρ. βούτυρο
    •    1 κ.γ. βανίλια
    •    ¼ κ.γ. αλάτι

 

Εκτέλεση της Συνταγής 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και τοποθετούμε χαρτάκια για muffins σε ένα ταψί.


Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι. Σ’ ένα άλλο μπολ, χτυπάμε το αβγό με το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και τη βανίλια.

Προσθέτουμε τα υγρά υλικά στα στερεά και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα ή κουτάλι μέχρι να ενωθούν. Προσθέτουμε τα κομματάκια σοκολάτας και ανακατεύουμε πάλι.


ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
 |
ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
