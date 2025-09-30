Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα

Σου αρέσουν τα pancakes αλλά τα αποφεύγεις καθώς το αλεύρι έχει 364 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και εσύ προσέχεις τη διατροφή σου; Μπορείς να φτιάξεις τη συνταγή που έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Aλέξανδρος Διαμάντης η οποία είναι και νόστιμη και έχει και λιγότερες θερμίδες.

O Aλέξανδρος Διαμάντης έφτιαξε pancakes με βρώμη και μπανάνα

Ο σεφ, τον οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο Master Chef και τα τελευταία χρόνια εργάζονταν σε fine dining εστιατόριο για 16 ώρες καθημερινά, έφτιαξε τα λαχταριστά pancakes όμως αντί για αλεύρι, έβαλε αλεσμένη βρώμη η οποία έχει 67,6 θερμίδες στα 100 γραμμάρια.

Ο Αλέξανδρος o οποίος έχει εργαστεί σε διάφορα εστιατόρια, συνδύασε τα pancakes με μπανάνα και σιρόπι αγαύης και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Υλικά της Συνταγής

2 ασπράδια αυγού

1 κρόκος αυγού

2 κ.σ. Γιαούρτι

1 κ.γ. Μπέικιν πάουντερ

1 φλιτζάνι αλεσμένη βρώμη

γάλα αμυγδάλου

2 πρέζας κανέλα

1 πρέζα αλάτι

1 μπανάνα

Εκτέλεση της Συνταγής

Σε ένα μπολ βάζω τα αυγά, με το γάλα τα ανακατεύω και στην συνέχεια προσθέτω όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε να γίνει ένας χυλός.

Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και το απλώνουμε με ένα χαρτί. Έπειτα προσθέτουμε το μείγμα μέσα, μόλις βγάλει πολλές φουσκάλες το γυρνάμε για να ψηθεί και από την απλή πλευρα. Θέλει σύνολο 15-20 λεπτά αναλόγως το πάχος που θέλουμε. Όταν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά το αφαιρούμε και το βάζουμε στο πιάτο. Από πάνω ρίχνουμε την αγαύη, τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς.

