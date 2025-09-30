Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα

Η συνταγή του Αλέξανδρου Διαμάντη για όσους προσέχουν τη διατροφή τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 14:54 Θανάσης Αλευράς: «Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι πάθανε αγένεια»
30.09.25 , 14:53 Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνεψαν τα εγγόνια μου»
30.09.25 , 14:48 Ρένια Λουιζίδου: Η guest εμφάνιση στις Σέρρες, το Σοι Σου κι ο Τσιμιτσέλης
30.09.25 , 14:34 Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
30.09.25 , 14:18 Η Στέλλα Γεωργιάδου φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο αλλης εποχής
30.09.25 , 14:16 Ποια ζώδια τον Οκτώβριο πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες;
30.09.25 , 14:08 Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
30.09.25 , 14:05 Aυτή είναι η διατροφή που βοηθά στη μείωση του βάρους και της κορτιζόλης
30.09.25 , 13:53 Φάρμα: Οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας
30.09.25 , 13:46 Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
30.09.25 , 13:38 «Τα Φαντάσματα»: Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV
30.09.25 , 13:38 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές
30.09.25 , 13:33 Ξυλόσομπες: Επιβαρύνουν την υγεία όσο και το κάπνισμα; Τι λένε οι ειδικοί
30.09.25 , 13:30 Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα
30.09.25 , 13:13 Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM
Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σου αρέσουν τα pancakes αλλά τα αποφεύγεις καθώς το αλεύρι έχει 364 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και εσύ προσέχεις τη διατροφή σου; Μπορείς να φτιάξεις τη συνταγή που έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Aλέξανδρος  Διαμάντης η οποία είναι και νόστιμη και έχει και λιγότερες θερμίδες.

Light συνταγή για pancakes με κεφίρ

O Aλέξανδρος Διαμάντης έφτιαξε pancakes με βρώμη και μπανάνα 

O Aλέξανδρος Διαμάντης έφτιαξε pancakes με βρώμη και μπανάνα 

MasterChef: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες! - Τα βιογραφικά τους

Ο σεφ, τον οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο Master Chef και τα τελευταία χρόνια εργάζονταν σε fine dining εστιατόριο για 16 ώρες καθημερινά, έφτιαξε τα λαχταριστά pancakes όμως αντί για αλεύρι, έβαλε αλεσμένη βρώμη η οποία έχει 67,6 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. 

Pancakes: Tα μυστικά που δε σου λένε για να βγουν τόσο αφράτα!

Ο Αλέξανδρος o οποίος έχει εργαστεί σε διάφορα εστιατόρια, συνδύασε τα pancakes με μπανάνα και σιρόπι αγαύης και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα

Υλικά της Συνταγής 

2 ασπράδια αυγού 
1 κρόκος αυγού 
2 κ.σ. Γιαούρτι 
1 κ.γ. Μπέικιν πάουντερ 
1 φλιτζάνι αλεσμένη βρώμη 
γάλα αμυγδάλου 
 2 πρέζας κανέλα 
1 πρέζα αλάτι
1 μπανάνα 

Εκτέλεση της Συνταγής 

Σε ένα μπολ βάζω τα αυγά, με το γάλα τα ανακατεύω και στην συνέχεια προσθέτω όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε να γίνει ένας χυλός. 

Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και το απλώνουμε με ένα χαρτί. Έπειτα προσθέτουμε το μείγμα μέσα, μόλις βγάλει πολλές φουσκάλες το γυρνάμε για να ψηθεί και από την απλή πλευρα. Θέλει σύνολο 15-20 λεπτά αναλόγως το πάχος που θέλουμε. Όταν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά το αφαιρούμε και το βάζουμε στο πιάτο. Από πάνω ρίχνουμε την αγαύη, τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. 

Δείτε την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
PANCAKES
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top