Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου

Η αφοσίωση σε μια σχέση θεωρείται γενικά μια αντικειμενική αξία, ωστόσο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τις προσωπικές επιλογές κάθε ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, η αστρολογία υποστηρίζει ότι ορισμένα ζώδια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία από άλλα στο να παραμείνουν πιστά σε μια μακροχρόνια ερωτική σχέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό δεν οφείλεται απαραίτητα σε κακή πρόθεση ή άρνηση δέσμευσης, αλλά κυρίως στην έντονη ανάγκη τους για ελευθερία, εναλλαγές και πνευματική διέγερση.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι θεωρούνται οι αδιαμφισβήτητοι πρωταθλητές της απιστίας. Κυβερνώνται από τον Ερμή και έχουν έντονη ανάγκη για επικοινωνία, ερεθίσματα και αλλαγές. Βαριούνται εύκολα και δύσκολα μένουν ικανοποιημένοι όταν μια σχέση παύει να τους συναρπάζει πνευματικά. Δεν είναι πάντα σωματικά άπιστοι, όμως το φλερτ, τα «αθώα» μηνύματα και τα συναισθήματα για περισσότερους από έναν ανθρώπους δεν τους είναι καθόλου ξένα. Αν νιώσουν ότι καταπιέζονται, η απιστία γίνεται τρόπος διαφυγής.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Περιπετειώδης, αισιόδοξος και ανήσυχος, δυσκολεύεται να μείνει για πολύ στο ίδιο μοτίβο. Οι μακροχρόνιες σχέσεις τού φαίνονται περιοριστικές όταν συνοδεύονται από ζήλια, κανόνες και υποχρεώσεις. Η απιστία του Τοξότη δεν είναι συνήθως προσχεδιασμένη, αλλά προκύπτει αυθόρμητα, από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Συχνά δεν αντιλαμβάνεται καν το βάρος των πράξεών του, καθώς λειτουργεί παρορμητικά και με γνώμονα τη χαρά.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι το πιο απρόβλεπτο ζώδιο του ζωδιακού. Αν και δεν θεωρείται παραδοσιακά ερωτύλος, η συναισθηματική αποστασιοποίησή του τον κάνει επιρρεπή στην απιστία. Έχει ανάγκη από χώρο, ανεξαρτησία και πνευματική σύνδεση. Όταν νιώσει ότι μια σχέση γίνεται πολύ «βαριά» ή απαιτητική, απομακρύνεται και μπορεί να στραφεί αλλού, συχνά χωρίς έντονες ενοχές. Για τον Υδροχόο, η απιστία είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας παρά πάθους.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή: mylife.com.cy