Ποια όψη δημιουργεί έντονα συναισθήματα: Ποια ζώδια επηρεάζονται

Άση Μπήλιου: Τα ξημερώματα έχουμε μια ακόμη αλλαγή στο πλανητικό σκηνικό, καθώς ο Ήλιος περνά στον Υδροχόο στις 03:45 το πρωί, στο ζώδιο της αδυναμίας του. Θα παραμείνει στον Υδροχόο έως τις 18/02 στις 17:50 το απόγευμα. Λίγο μετά θα σχηματιστεί η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο.
Αυτή η όψη μεγεθύνει την επιθυμία να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και την ανάγκη μας να βιώσουμε πιο έντονα συναισθήματα. Όμως έχει και μια επικινδυνότητα η συγκεκριμένη όψη, καθώς δίνει χειριστικές τάσεις σε σχέσεις και ξυπνά ζήλιες και κτητικότητα.
Διαβάστε τις σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο www.asibiliou.grΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.