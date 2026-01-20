Ποια όψη δημιουργεί έντονα συναισθήματα: Ποια ζώδια επηρεάζονται

Άση Μπήλιου: Τα ξημερώματα έχουμε μια ακόμη αλλαγή στο πλανητικό σκηνικό, καθώς ο Ήλιος περνά στον Υδροχόο στις 03:45 το πρωί, στο ζώδιο της αδυναμίας του. Θα παραμείνει στον Υδροχόο έως τις 18/02 στις 17:50 το απόγευμα. Λίγο μετά θα σχηματιστεί η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο.

Αυτή η όψη μεγεθύνει την επιθυμία να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και την ανάγκη μας να βιώσουμε πιο έντονα συναισθήματα. Όμως έχει και μια επικινδυνότητα η συγκεκριμένη όψη, καθώς δίνει χειριστικές τάσεις σε σχέσεις και ξυπνά ζήλιες και κτητικότητα.

Διαβάστε τις σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο www.asibiliou.gr