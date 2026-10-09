Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει το Σαββατοκύριακο με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό, σήμερα 9 Οκτωβρίου στις 09:00.
  • Η Νέα Σελήνη ενισχύει την επιθυμία για νέα ξεκινήματα, αλλά μπορεί να υπάρχουν εμπόδια στην επίτευξη στόχων.
  • Σημαντικές σχέσεις θα αναζωογονηθούν, ενώ άλλοι θα αντιμετωπίσουν καβγάδες με συνεργάτες και οικογένεια.
  • Δημιουργικά σχέδια και επαγγελματικές προτάσεις αναμένονται, αλλά πρέπει να προσέχονται οι υποσχέσεις και οι παρεξηγήσεις.
  • Η εκπομπή Stars System θα μεταδοθεί από το Star.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο μας με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό και θα μάθουμε ποιοι θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα και ποιοι πρέπει να προσέξουν τις σχέσεις τους και τα οικονομικά!

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Ζυγού από τη μια δυναμώνει την επιθυμία να κάνουμε νέα ξεκινήματα και να προοδεύσουμε, κι από την άλλη μπορεί να υπάρχουν εμπόδια που να μη μας επιτρέπουν να επιτύχουμε αμέσως τους στόχους μας.

Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό;

Ποιοι θα δώσουν το «φιλί της ζωής» σε μια σημαντική σχέση τους και ποιοι δε θα καταφέρουν να γλιτώσουν τους καβγάδες με συνεργάτες και την οικογένειά τους;

Ποιοι θα έχουν νέα δημιουργικά σχέδια και πλάνα και ποιοι θα αντιμετωπίσουν ασφυκτικές συνθήκες στα επαγγελματικά;

Ποιοι θα επικοινωνήσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους και θα κερδίσουν τις εντυπώσεις και ποιοι πρέπει να φιλτράρουν τα λόγια τους, για μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις;

Ποιοι θα έχουν επαγγελματικές προτάσεις, ποιοι πρέπει να προσέξουν τις μεγάλες υποσχέσεις και το παρασκήνιο στην εργασία τους;

Stars System, σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star

 

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STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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