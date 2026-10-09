«Εχθρός» της νόσου του Πάρκινσον η σωματική δραστηριότητα

Τι έδειξε νέα έρευνα για όσους νοσούντες ασκούνταν

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
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Τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας συνδέονται με βραδύτερη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και της μνήμης και με βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων στους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

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Στη μελέτη συμμετείχαν 294 άνθρωποι με ήπια έως μέτρια νόσο του Πάρκινσον, και μέση ηλικία τα 66 έτη. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως και επτά ετών. Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη σωματική τους δραστηριότητα, καταγράφοντας τον εκτιμώμενο εβδομαδιαίο χρόνο που αφιέρωναν σε δραστηριότητες στη δουλειά, στο σπίτι, καθώς και σε χόμπι ή δραστηριότητες αναψυχής.

Ως μέτριας έντασης δραστηριότητα θεωρήθηκαν, μεταξύ άλλων, το γρήγορο περπάτημα, το τένις σε ζεύγη, το χαλαρό κολύμπι και ορισμένες οικιακές εργασίες, όπως το πλύσιμο τζαμιών, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή το κούρεμα του γκαζόν.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τρεις διαφορετικές παραμέτρους: τον συνολικό χρόνο σωματικής δραστηριότητας, τον συνολικό όγκο σωματικής δραστηριότητας και, τέλος, τον χρόνο έντονης σωματικής δραστηριότητας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τρεις διαφορετικές παραμέτρους: τον συνολικό χρόνο σωματικής δραστηριότητας, τον συνολικό όγκο σωματικής δραστηριότητας και, τέλος, τον χρόνο έντονης σωματικής δραστηριότητας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι έντονες δραστηριότητες περιλάμβαναν το τζόκινγκ, τη γρήγορη ποδηλασία, τα ομαδικά αθλήματα και το μονό τένις, καθώς και δραστηριότητες όπως το φτυάρισμα ή η μεταφορά βαριών αντικειμένων.

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Οι ερευνητές αξιολόγησαν τρεις διαφορετικές παραμέτρους: τον συνολικό χρόνο σωματικής δραστηριότητας, ο οποίος περιλάμβανε τόσο τη μέτρια όσο και την έντονη άσκηση, τον συνολικό όγκο σωματικής δραστηριότητας, που υπολόγιζε τον χρόνο και την ένταση της δραστηριότητας δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις έντονες δραστηριότητες και, τέλος, τον χρόνο έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Με βάση τον συνολικό χρόνο σωματικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η ομάδα χαμηλής δραστηριότητας περιλάμβανε όσους ασκούνταν έως τέσσερις ώρες την εβδομάδα, η ομάδα μέτριας δραστηριότητας όσους ασκούνταν τέσσερις έως οκτώ ώρες και η ομάδα υψηλής δραστηριότητας όσους ξεπερνούσαν τις οκτώ ώρες την εβδομάδα.

Τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας συνδέονται με βραδύτερη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και της μνήμης και με βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων στους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με έρευνα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας συνδέονται με βραδύτερη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και της μνήμης και με βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων στους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με έρευνα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν επίσης κάθε χρόνο σε τεστ για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων τους και των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον.

Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η διάρκεια της νόσου, διαπίστωσαν ότι, σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλής δραστηριότητας, οι άνθρωποι που ανήκαν στην ομάδα υψηλής δραστηριότητας παρουσίαζαν βραδύτερη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών και βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υψηλότερες τιμές και στις τρεις μετρήσεις σωματικής δραστηριότητας συνδέονταν ξεχωριστά με βραδύτερη γνωστική έκπτωση και βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων. Ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε πάντως στους ανθρώπους που ανέφεραν περισσότερες από οκτώ ώρες σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα.

Διευκρινίζεται ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η αυξημένη σωματική δραστηριότητα προκαλεί βραδύτερη εξέλιξη της νόσου. Δείχνει μόνο ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο.

Επίσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένας από τους περιορισμούς της μελέτης ήταν ότι η σωματική δραστηριότητα καταγραφόταν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και, επομένως, ορισμένοι ενδέχεται να μην ανέφεραν με απόλυτη ακρίβεια το επίπεδο δραστηριότητάς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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