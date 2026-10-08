Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε που το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, όμως η σειρά αγαπήθηκε και πολλοί τη θυμούνται ακόμα. Οι χαρακτήρες, οι ατάκες και οι ξεκαρδιστικές στιγμές της οικογένειας Μαυροτσούκαλου παραμένουν διαχρονικές.

Αυτή τη φορά, δύο γνώριμα πρόσωπα από τη σειρά αποφάσισαν να ξαναθυμηθούν μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της. Ο Άρης Τσάπης και ο Σάββας Σαλίπας, που γνωρίσαμε ως Θανάση και Γιαννάκη αντίστοιχα, συναντήθηκαν ξανά και ανήρτησαν ένα απολαυστικό βίντεο εμπνευσμένο από τη δημοφιλή κωμωδία.

Ο Άρης Τσάπης μοιράστηκε τη συγκεκριμένη στιγμή στα social media και η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral! Οι θαυμαστές της σειράς υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την επανένωση των δύο τηλεοπτικών αδελφών, θυμίζοντας παλιές αγαπημένες σκηνές και χαρακτήρες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Δες το viral βίντεο:

Το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έκανε πρεμιέρα στο MEGA το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009, έχοντας συνολικά δύο σεζόν. Η σειρά αποτέλεσε ελληνική διασκευή της ισπανικής επιτυχίας «Los Serrano», με τη Ρένα Ρίγγα να αναλαμβάνει τη διασκευή του σεναρίου και τον Ανδρέα Μορφονιό τη σκηνοθεσία.