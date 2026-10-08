First Dates: Ο Αντώνης ξέχασε το όνομα της κοπέλας που βγήκε ραντεβού

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Δύο απροσδόκητα και άκρως χιουμοριστικά σκηνικά εκτυλίχθηκαν στο σημερινό επεισόδιο του First Dates! Ο Αντώνης και η Μικέλα κάθισαν στο μπαρ του πιο διάσημου τηλεοπτικού εστιατορίου προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα. 


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Ο Αντώνης και η Μικέλα στο First Dates

Ο Αντώνης και η Μικέλα στο First Dates

 

Κάποια στιγμή ο 29χρονος ξέχασε το όνομα της κοπέλας που συνόδευε με εκείνη να τον δικαιολογεί λέγοντάς του πως έχει δύσκολο όνομα και είναι λογικό.

First Dates: Ο Αντώνης ξέχασε το όνομα της κοπέλας που βγήκε ραντεβού

«Έχω θεματάκι με τα ονόματα. Σβήνει πρόσωπο, σβήνει και όνομα” είπε εκείνος για να δικαιολογηθεί με τη Μικέλα να τον ρωτά με χιουμοριστικό πρόβλημα να το… ψάξει επειδή είναι νέος».

First Dates: Ο Αντώνης ξέχασε το όνομα της κοπέλας που βγήκε ραντεβού

Αυτό δεν ήταν το μόνο χιουμοριστικό σκηνικό ανάμεσα στο ζευγάρι. Όταν η Μικέλα είπε πως γεννήθηκε το 2000 άρα και είναι 26 ετών, ο Αντώνης αν και 29χρονος ψέλλισε:

«Αχ η μέση μου. Ένιωσα κ…γερος».

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