Για τη σχέση με τον πατέρα του και την αυστηρότητα που τον διέκρινε ως άνθρωπο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Χαλκιάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σωματική τιμωρία που δεχόταν από τον πατέρα του, τονίζοντας ότι εκείνη την εποχή υπήρχε διαφορετική αντίληψη όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Όπως είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς: «Το να τρως ξύλο ήταν γνώριμο θέμα της εποχής. Υπήρχε η νοοτροπία ακόμα των παλιών πατεράδων. Θεωρούσαν ότι είναι μέτρο πειθαρχίας.Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το συζητώ. Άλλωστε είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει. Ήταν καλά παιδιά. Εγώ ήμουν πειραχτήρι, ήμουν ένα παλιόπαιδο. Έκανα πράγματα που δεν ήταν ευγενικά. Ήμουν ατίθασος, τσακωνόμουν».

Ο Τάσος Χαλκιάς / Φωτογραφία: NDP

«Όλο αυτό μου δημιουργούσε ένα κλίμα ότι είμαι το ατίθασο παιδί και όλα αυτά πήγαιναν καρφωτά στη μανούλα μου και τα μάθαινε και ο πατέρας μου. Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει και σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4»:

Ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε και στην αντίδραση των γονιών του όταν τους ανακοίνωσε ότι όνειρό του ήταν να ασχοληθεί με την υποκριτική και να ακολουθήσει επαγγελματικά τον καλλιτεχνικό δρόμο.

«Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε: “Πώς θα ζήσεις; Και λεφτά από πού θα βγάζεις;”. Μου λέει: “Είσαι σοβαρός; Θες να κουβεντιάσω σοβαρά μαζί σου;”. Είχε πολύ άσχημη αντίδραση. Η μάνα μου με θαύμασε για την απόφασή μου αυτή. Τραγουδούσε πολύ όμορφα».