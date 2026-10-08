Τάσος Χαλκιάς: «Οι επιτροπές έβγαλαν κατεδαφιστέο το σπίτι μου»

Όσα αποκάλυψε για το σπίτι του που κάηκε ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμενό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 10:20 ΗΣΑΠ: Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός - Τι αλλάζει για τους επιβάτες
08.10.26 , 10:00 «Στης ψυχής το καπηλειό», πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν, στις 21 Οκτωβρίου
08.10.26 , 09:59 Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
08.10.26 , 09:52 Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
08.10.26 , 09:48 Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
08.10.26 , 09:37 Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
08.10.26 , 09:35 Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Μερική κατάρρευση 7οροφης πολυκατοικίας
08.10.26 , 09:29 Η Lynk & Co για πρώτη φορά στο Paris Motor Show
08.10.26 , 09:24 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα συγκινητικά λόγια & η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
08.10.26 , 09:03 Ματ Ντέιμον: Η barwoman που καθόρισε τη ζωή του
08.10.26 , 08:59 Ιωάννα Τούνη: Τα καυτά φιλιά με το σύντροφό της στο ηλιοβασίλεμα της Κένυας
08.10.26 , 08:51 Τάσος Χαλκιάς: «Οι επιτροπές έβγαλαν κατεδαφιστέο το σπίτι μου»
08.10.26 , 08:43 Καμπούρης: Τι κατέθεσαν οι τραγουδιστές στη ΓΑΔΑ – Ο ρόλος του «Κ@λοτούμπα»
08.10.26 , 08:10 Αλτσχάιμερ: Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου με ακρίβεια
08.10.26 , 07:38 Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη: Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Μερική κατάρρευση 7οροφης πολυκατοικίας
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του έχασαν το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό από φωτιά τον Αύγουστο.
  • Δύο μήνες μετά την καταστροφή, δήλωσε ότι το σπίτι είναι κατεδαφιστέο και περιμένει την απόφαση για την κατεδάφισή του.
  • Ο ηθοποιός προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή του, αφήνοντας πίσω την τραυματική εμπειρία.
  • Μιλάει για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης», αφιερωμένη στη ζωή του γνωστού τραγουδιστή.

Στις αρχές Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»

Δύο μήνες μετά την καταστροφή της περιουσίας του, ο ηθοποιός προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του: 

«Αυτά, όταν είναι γεγονότα και σου έχουν συμβεί, έπρεπε να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά. Να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Γιατί δεν γίνεται να μένεις όμως μόνο σε αυτό. Γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις. Να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων. Και απογοητεύεσαι. Και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και προχώρησα μπροστά», δήλωσε στην κάμερα του «Happy Day»

Τάσος Χαλκιάς: Βίντεο από το καμένο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

Ο Τάσος Χαλκιάς πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης»

Ο Τάσος Χαλκιάς πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης»

Απαντώντας στην ερώτη του Δημήτρη Σιδηρόπουλου για το αν κάποιο μέρος του σπιτιού είναι κατοικήσιμο, ξεκαθάρισε:

«Όχι, το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Και οι επιτροπές το έβγαλαν κατεδαφιστέο, με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε, λοιπόν, τώρα πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν, για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ό,τι αποκαΐδια έχουν μείνει».

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε ακόμα για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης», στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του καταξιωμένου τραγουδιστή και συνθέτη.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα μνημόσυνο η παράσταση. Θα έλεγα ότι είναι μια μνήμη τιμής που αφορά τη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Φτιαγμένο από τον Δημήτρη τον Μαλισσόβα, με πάρα πολλή αγάπη και φροντίδα για την προσωπικότητα του Μπιθικώτση».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοφία Βογιατζάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα συγκινητικά λόγια & η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Τα καυτά φιλιά με το σύντροφό της στο ηλιοβασίλεμα της Κένυας
Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Αργυρός - Νίκα: Μαζί Στη Συναυλία Του Bruno Mars
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Τροχός της Τύχης: Σε Χρόνο… Μηδέν Η Λύση Του Τελικού Γρίφου
Celebrities & Gossip Νεα
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top