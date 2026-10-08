Στις αρχές Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Δύο μήνες μετά την καταστροφή της περιουσίας του, ο ηθοποιός προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του:

«Αυτά, όταν είναι γεγονότα και σου έχουν συμβεί, έπρεπε να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά. Να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Γιατί δεν γίνεται να μένεις όμως μόνο σε αυτό. Γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις. Να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων. Και απογοητεύεσαι. Και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και προχώρησα μπροστά», δήλωσε στην κάμερα του «Happy Day».

Ο Τάσος Χαλκιάς πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης»

Απαντώντας στην ερώτη του Δημήτρη Σιδηρόπουλου για το αν κάποιο μέρος του σπιτιού είναι κατοικήσιμο, ξεκαθάρισε:

«Όχι, το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Και οι επιτροπές το έβγαλαν κατεδαφιστέο, με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε, λοιπόν, τώρα πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν, για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ό,τι αποκαΐδια έχουν μείνει».

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε ακόμα για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης», στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του καταξιωμένου τραγουδιστή και συνθέτη.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα μνημόσυνο η παράσταση. Θα έλεγα ότι είναι μια μνήμη τιμής που αφορά τη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Φτιαγμένο από τον Δημήτρη τον Μαλισσόβα, με πάρα πολλή αγάπη και φροντίδα για την προσωπικότητα του Μπιθικώτση».