Η εβδομάδα τελικού του MasterChef 10 ξεκινά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star!

Η πρώτη μάχη ανάμεσα στον Πάνο και τον Τάσο θα δοθεί στη Βαρκελώνη!

MasterChef: Από την Μπαρτσελονέτα θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών

«Τρεις δοκιμασίες που θα κρίνουν και θα καθορίσουν τα πάντα», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Τάσος πέρασε πρώτος στον τελικό, δημιουργώντας ένα πιάτο που δεν άφηνε περιθώρια στους κριτές να κάνουν το παραμικρό αρνητικό σχόλιο.

Ο Πάνος, από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία να «κλειδώσει» κι αυτός μία θέση στον μεγάλο τελικό, αντιγράφοντας σχεδόν πιστά ένα πιάτο με τεράστιο βαθμό δυσκολίας του διακεκριμένου chef Ανδρέα Καραπάνου.

MasterChef: Ο πρώτος φάκελος θα σφραγιστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου!

Οι κριτές δοκιμάζουν, μαζί με τους καλεσμένους, τις προσπάθειες των φιναλίστ και ο πρώτος φάκελος σφραγίζεται.

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