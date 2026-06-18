MasterChef: Η πρώτη μάχη ανάμεσα σε Πάνο και Τάσο θα δοθεί στη Βαρκελώνη!

«Τρεις δοκιμασίες που θα κρίνουν και θα καθορίσουν τα πάντα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα τελικού του MasterChef 10 ξεκινά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 21:00 στο Star.
  • Η πρώτη μάχη ανάμεσα στον Πάνο και τον Τάσο θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη.
  • Ο Τάσος προκρίθηκε πρώτος στον τελικό με ένα εξαιρετικό πιάτο.
  • Ο Πάνος κέρδισε τη δεύτερη ευκαιρία αντιγράφοντας πιάτο του chef Ανδρέα Καραπάνου.
  • Οι κριτές και οι καλεσμένοι θα δοκιμάσουν τις προσπάθειες των φιναλίστ.

Η εβδομάδα τελικού του MasterChef 10 ξεκινά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star!

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MasterChef: Από την Μπαρτσελονέτα θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών

MasterChef: Από την Μπαρτσελονέτα θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών

«Τρεις δοκιμασίες που θα κρίνουν και θα καθορίσουν τα πάντα», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Τάσος πέρασε πρώτος στον τελικό, δημιουργώντας ένα πιάτο που δεν άφηνε περιθώρια στους κριτές να κάνουν το παραμικρό αρνητικό σχόλιο.

Ο Πάνος, από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία να «κλειδώσει» κι αυτός μία θέση στον μεγάλο τελικό, αντιγράφοντας σχεδόν πιστά ένα πιάτο με τεράστιο βαθμό δυσκολίας του διακεκριμένου chef Ανδρέα Καραπάνου.

MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;

MasterChef: Ο πρώτος φάκελος θα σφραγιστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου!

MasterChef: Ο πρώτος φάκελος θα σφραγιστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου!

Οι κριτές δοκιμάζουν, μαζί με τους καλεσμένους, τις προσπάθειες των φιναλίστ και ο πρώτος φάκελος σφραγίζεται.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026 

 

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MASTERCHEF
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MASTERCHEF ΤΕΛΙΚΟΣ
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ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
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ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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