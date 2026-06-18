MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν

Οι δυο φίλοι έδωσαν την τελευταία τους παράσταση!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος και ο Χρήστος αποχώρησαν από το MasterChef 10, κατακτώντας την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.
  • Ο Γιώργος δήλωσε χαρούμενος αλλά όχι ικανοποιημένος με την εμπειρία του.
  • Ο Γιώργος σκοπεύει να ανοίξει εστιατόριο με ιαπωνική κουζίνα και θέλει να παραμείνει στη χώρα του.
  • Ο Χρήστος εξέφρασε ανακούφιση και ευχαρίστησε την παραγωγή για την υποστήριξη.
  • Οι δύο φίλοι αποχώρησαν αγκαλιασμένοι, μετά από αστεία και πειράγματα στο πλατό.

Ο Γιώργος και ο Χρήστος μπήκαν κι έφυγαν μαζί από το MasterChef 10, κατακτώντας την τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Ο Γιώργος δεν πέτυχε τον στόχο του, ωστόσο είναι χαρούμενος που έζησε την εμπειρία. «Χαρούμενος, αλλά όχι ικανοποιημένος. Ο στόχος μου ήταν διαφορετικός», εξομολογήθηκε.

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Ο Γιώργος κατέκτησε την 3η θέση στο MasterChef 10!

Ο Γιώργος κατέκτησε την 3η θέση στο MasterChef 10!

Όταν είπε ότι θα του λείψουν όλοι ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς τη Λενιώ, τη γάτα με τα έξι γατάκια της, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε με το ξεχωριστό του χιούμορ: «Όσα τα κόκαλα που βρήκε ο Σωτήρης Κοντιζάς στο ψάρι σου. Είναι ένας σημαδιακός αριθμός για σένα το έξι».

Ακολούθως, ο Χρήστος δήλωσε: «Νιώθω ανακούφιση. Φεύγω γεμάτος κι από εμπειρία και σαν κόκκινη μπριγάδα δεθήκαμε πολύ μεταξύ μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην παραγωγή που μας στήριξε».

Ο Χρήστος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο MasterChef 10

Ο Χρήστος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο MasterChef 10

Ο Γιώργος μοιράστηκε στη συνέχεια τα σχέδιά του μετά το MasterChef, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως θέλει να ανοίξει ένα εστιατόριο με ιαπωνική κουζίνα.

«Θα πάρω λίγο τον χρόνο μου τώρα, θα πάω στο σπιτάκι μου να δω τους δικούς μου ανθρώπους. Είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί βρίσκεται και η αδερφή μου στο σπίτι αυτήν την περίοδο. Θα οργανωθώ και θα δω τι έχει βγει μέσα από όλο αυτό και τι μπορώ να κάνω. Θέλω να μείνω στη χώρα, θέλω να μείνω στον τόπο μου, έχω πάρα πολλή όρεξη, αισθάνομαι ότι έχω να δώσω πάρα πολλά πράγματα», τόνισε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «το MasterChef ήταν το εισιτήριό μου για να επιστρέψω στη χώρα».

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Όσον αφορά τις δικές του επιδιώξεις, ο Χρήστος απάντησε: «Δε θα σταματήσω να μαγειρεύω. Κι εμένα ο στόχος μου είναι μετά από εδώ να ανοιχτούν όσο γίνεται περισσότερες πόρτες για να βγάλουμε τον δικό μας χαρακτήρα».

Ο Γιώργος είχε αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα μια ιδιαίτερη οικειότητα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τα ατελείωτα πειράγματά τους να προσφέρουν αμέτρητες στιγμές γέλιου.

«Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Τον θεωρώ φίλο μου. Και ξέρω ότι με αγαπάει κι αυτός», δήλωσε συγκινημένος ο 31χρονος διαγωνιζόμενος.

Γιώργος και Χρήστος αποχώρησαν αγκαλιασμένοι από το MasterChef

Γιώργος και Χρήστος αποχώρησαν αγκαλιασμένοι από το MasterChef

Ο Γιώργος δεν «ξεκολλούσε» από το πλατό και, φλυαρώντας, προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Ο Χρήστος, όμως, που βιαζόταν να πάει σπίτι του, του έλεγε επίμονα να συντομεύει. Στο τέλος, οι κουβέντες και τα παρακάλια έπιασαν τόπο και οι δυο φίλοι αποχώρησαν αγκαλιασμένοι από τις κουζίνες του MasterChef.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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MASTERCHEF 10
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