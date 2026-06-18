MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;

Οι κριτές βρήκαν κόκαλα σε δύο από τις τρεις προσπάθειες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος αποκλείστηκε από τον τελικό του MasterChef λόγω σφάλματος με κόκαλα στο πιάτο του.
  • Ο Πάνος και ο Γιώργος παρέμειναν για την διεκδίκηση του δεύτερου εισιτηρίου για τον τελικό.
  • Ο Πάνος κέρδισε το δεύτερο εισιτήριο, παρουσιάζοντας την καλύτερη προσπάθεια στην αντιγραφή του πιάτου του Ανδρέα Καραπάνου.
  • Ο Πάνος εξέφρασε τη χαρά του και αφιέρωσε τη νίκη του στην οικογένειά του και στους φίλους του.
  • Ο τελικός του MasterChef 10 αναμένεται να είναι απαιτητικός και δύσκολος.

Ένα πιάτο υψηλών απαιτήσεων του Ανδρέα Καραπάνου, αντάξιο της ημιτελικής φάσης και του μαγειρικού τους επιπέδου, κλήθηκαν να αντιγράψουν ο Πάνος, ο Χρήστος και ο Γιώργος.

MasterChef: Αυτό είναι το πιάτο που οδηγεί στον τελικό του διαγωνισμού

Ο Χρήστος πλησίασε πολύ κοντά στο πρωτότυπο σε γεύση, ωστόσο υπέπεσε σε ένα σφάλμα, που ήταν αδύνατον να παραβλέψουν οι κριτές στο σημείο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. «Η προσπάθειά σου δυστυχώς δε θα σε φέρει κοντά στο έπαθλο. Θα σε βγάλει εκτός διαγωνισμού, γιατί στο πιάτο μου βρήκα κόκαλα», αποκάλυψε ο Πάνος Ιωαννίδης. Η αστοχία του αυτή στοίχισε στον Χρήστο τη θέση του στον τελικό.

Ο Πάνος και ο Γιώργος έμειναν στο τέλος να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο. Όπως αποκάλυψε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, σε ένα από τα δύο πιάτα εντοπίστηκαν επίσης κόκαλα, γεγονός που εκτιμήθηκε αρνητικά.

«Θα πάμε λίγο ανορθόδοξα κι αυτό γιατί η αστοχία και η απροσεξία του Χρήστου, που του κόστισε τη θέση του στον τελικό, βρέθηκε και σε ένα από τα δύο δικά σας πιάτα. Σε ένα από τα δύο πιάτα βρήκαμε κόκαλα», είπε ο κριτής, ανακοινώνοντας το όνομα του δεύτερου φιναλίστ, ο οποίος δεν έπεσε στην παγίδα με τα κόκαλα, παρουσιάζοντας μια προσπάθεια στην οποία οι ειδικοί είχαν να κάνουν λίγες επισημάνσεις.

«Αυτός, ο οποίος παίρνει το δεύτερο εισιτήριο μετά τον Τάσο για τον μεγάλο φετινό τελικό του πιο απαιτητικού, του πιο δύσκολου MasterChef 10, έχοντας κάνει την καλύτερη προσπάθεια στη σημερινή αντιγραφή, είναι ο Πάνος».

Ο Πάνος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον τελικό του MasterChef 10!

Ο Πάνος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον τελικό του MasterChef 10!

Ο Πάνος «λύγισε» στο άκουσμα του ονόματός του, σε μία από τις ελάχιστες φορές που τον βλέπουμε τόσο φορτισμένο.

MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν

«Πολλές φορές είμαι έτσι, αλλά το κρύβω. Δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι τώρα μέσα στο κεφάλι μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται», δήλωσε εμφανώς χαρούμενος.

MasterChef: Η τρυφερή αφιέρωση του Πάνου

MasterChef: Η τρυφερή αφιέρωση του Πάνου

Ο ίδιος αφιέρωσε τη νίκη του, που του χάρισε την πρόκριση στον τελικό, στην οικογένειά του, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον αδερφό του, για να μην «αισθάνεται παραπονεμένος», όπως είπε χαρακτηριστικά. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κοπέλα του και στους κολλητούς φίλους του, οι οποίοι τον στηρίζουν και θέλουν να τον δουν νικητή.

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