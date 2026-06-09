Η κινηματογραφική επιστροφή του παγκόσμιου φαινομένου Downton Abbey

«The Grand Finale» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova την Κυριακή 14 Ιουνίου

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Downton Abbey The Grand Finale
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Downton Abbey: The Grand Finale" θα προβληθεί στις 14 Ιουνίου 2025, στις 22:00, στο Novacinema1.
  • Η υπόθεση διαδραματίζεται το 1930, με τους Κρόουλι να αντιμετωπίζουν σκάνδαλα και το διαζύγιο της Λαίδης Μέρι.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Simon Curtis και περιλαμβάνει τους Dominic West, Elizabeth McGovern και Brendan Coyle.
  • Διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand για παρακολούθηση οποιαδήποτε στιγμή.
  • Η υπηρεσία ΕΟΝ On Demand προσφέρει τη δυνατότητα offline παρακολούθησης.

Τη δραματική ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» («Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε», 2025, διάρκειας 119’) με τους Dominic West, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle και σκηνοθεσία του Simon Curtis θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 14 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

downton
 
Το 1930, οι Κρόουλι έρχονται αντιμέτωποι με σκάνδαλα, με το διαζύγιο της Λαίδης Μέρι. Καθώς το Ντάουντον αλλάζει εποχή, παλιές σχέσεις και δύσκολοι αποχαιρετισμοί καθορίζουν το μέλλον. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 14/6 (22:00).

downton
 
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

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