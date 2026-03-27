Το Club του 1%: Η Ελένη και ο Ετεοκλής δοκιμάζουν το μυαλό τους!

Το νέο τηλεπαιχνίδι Το Club του 1% με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, φέρνοντας ερωτήσεις λογικής που δοκιμάζουν πραγματικά τον τρόπο σκέψης των παικτών. Λίγο πριν την πρεμιέρα, μια χαρακτηριστική «γεύση» του παιχνιδιού έδωσαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, παίζοντας δοκιμαστικά και χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές.

Οι δύο παρουσιαστές μπήκαν στο κλίμα του παιχνιδιού, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους σε ερωτήσεις που βασίζονται περισσότερο στη λογική και την παρατηρητικότητα παρά στις γνώσεις. Από την αρχή δεν έκρυψαν την αγωνία τους, με την Ελένη να λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι σε αγωνία, έλα… Δε θέλω να γίνω ρεζίλι».

Η πρώτη ερώτηση, που αντιστοιχούσε στο 20% των παικτών, ζητούσε να αποκρυπτογραφήσουν τρία «κρυμμένα» υλικά μέσα από λέξεις. Η Ελένη προσέγγισε το πρόβλημα με διαφορετική οπτική: «Εγώ βλέπω τις λέξεις που είναι κρυμμένες μέσα σε αυτές τις λέξεις που βλέπουμε».

Η σκέψη της αποδείχθηκε σωστή, καθώς εντόπισε τα «γάλα, μήλα και αυγά», κερδίζοντας το πρώτο χειροκρότημα. Από την άλλη, ο Ετεοκλής, με χιούμορ, έδωσε τη δική του εκδοχή: «Εγώ έγραψα γάλα, καμί και αυγά», προκαλώντας γέλια στο πλατό, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει χαριτολογώντας.

Η συνέχεια είχε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, με μια ερώτηση λογικής που αφορούσε ζάρια και μοτίβα. Η Ελένη εμφανίστηκε σίγουρη για την απάντησή της: «Α αυτό είναι εύκολο… ξεκάθαρο, το ένα!», εξηγώντας τη σκέψη της μέσα από τη σύνδεση εικόνων και αριθμών.

Ο Ετεοκλής, ωστόσο, ακολούθησε διαφορετική διαδρομή: «Υπάρχει μια συνέχεια αριθμητική, 2, 3, 4, 5… έλειπε το 6, οπότε το Β», υποστηρίζοντας με επιχειρήματα τη λογική του, παρότι τελικά ήταν λανθασμένη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης στάθηκε ακριβώς σε αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού, εξηγώντας πως δεν υπάρχει πάντα μία «χαζή» απάντηση:

«Δεν είναι λάθος, γιατί μπορεί πραγματικά κάπου στη γη να υπάρχει όντως και κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι που χάνουν, έχουν μία απάντηση, ένα σκεπτικό».

Αυτός είναι και ο πυρήνας του παιχνιδιού: διαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές οπτικές και η ανατροπή ότι ακόμη και ένα παιδί μπορεί να δει κάτι που ένας ενήλικας δεν αντιλαμβάνεται. «Ένα παιδί 10 χρονών μπορεί να κερδίσει τον παντογνώστη πατέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, τονίζοντας τη σημασία της καθαρής ματιάς.

Η οικογενειακή διάσταση του παιχνιδιού αναδείχθηκε έντονα και από την Ελένη Χατζίδου, η οποία σημείωσε: «Το ωραίο είναι ότι θα κάθονται στο σπίτι όλη η οικογένεια και θα παίζουν μαζί. Οι Κυριακές αποκτούν νόημα».

Ο ίδιος ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν έκρυψε την περηφάνια του για το project, τονίζοντας πως πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών: «Είναι ένα μεγαλειώδες project… μιλάμε για δουλειά που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει σε τηλεπαιχνίδι στη χώρα. Είναι τιμή μου που είμαι ο παρουσιαστής».

Το Club του 1% κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21.00, φιλοδοξώντας να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με την πρωτότυπη φιλοσοφία του και να μετατρέψει τη σκέψη σε… παιχνίδι για όλη την οικογένεια.

