Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!

Αποκλειστικό απόσπασμα από το Το Club του 1%, του νέου τηλεπαιχνιδιού του Star που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00, είδαμε το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@Star.

«Απόψε δεν έχει σημασία τι ξέρετε ή τι μάθατε στο σχολείο ή τι διαβάσατε στο Διαδίκτυο. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο παιχνίδι λογικής εδώ, όπου οι γνώσεις δε θα σας φανούν χρήσιμες, διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Και σήμερα θα μάθετε αν σκέφτεστε όπως το 90%, το 50% ή μόλις το 1% των Ελλήνων. Κι αν σκέφτεστε όπως το 1% των Ελλήνων, τότε ανήκετε στο club του 1% και θα μοιραστείτε έως 30.000 ευρώ!», ακούμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη που το παρουσιάζει να λέει στο σχετικό απόσπασμα.

Με καλεσμένη την κωμικό Κατερίνα Βρανά, ο Πέτρος ρώτησε την ίδια και τον συμπαίκτη της: «Θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση για την οποία θα ήθελα να αφήσετε κάτω το tablet, διότι είναι δοκιμαστική ερώτηση. Demo, μία ερώτηση απλά για να βάλουμε το μυαλό σε μία λειτουργία. Για να τη δούμε όλοι μαζί. Εκτός συναγωνισμού λοιπόν, ποια λέξη κρύβεται εδώ; Θα ξεκινήσουν 30 δευτερόλεπτα στην πραγματική διάρκεια του παιχνιδιού για να απαντήσετε αυτό που βλέπετε εσείς ως σωστό και ποια λέξη κρύβεται εδώ. Ποιος νομίζει ότι ξέρει την απάντηση σε αυτή την ερώτηση; Βλέπω ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το 10, 15% άμα να το σχολιάσουμε το μαγαζί από σήμερα από νωρίς. Δεξιά μου μάλλον το 20 ανεβαίνει. Βλέπω λοιπόν ότι δεν ήταν το φόρτε σας. Θα πάω λοιπόν σε έναν παίκτη που μου τράβηξε αμέσως το βλέμμα. Είναι ο Αργύρης που κάθεται δίπλα στην Κατερίνα μας. Τι έχεις εντοπίσει και βοήθησε μας να δούμε τον τρόπο σκέψης κι αν είναι και σωστός, θα το μάθουμε τώρα».

«Εγώ θεωρώ ότι η σωστή απάντηση είναι η λέξη "λέξη", συμπληρώνοντας τα κενά με το μπλε, διαβάζοντας και την εκφώνηση. Θεωρώ ότι είναι αυτό», είπε ο παίκτης στο παρουσιαστή. «Ναι, ναι, Αργύρη, ναι τώρα που το πες το είδα. Ό,τι λες εσύ Αργύρη συμφωνώ», είπε με χιούμορ η Κατερίνα Βρανά. «Είσαι ελεύθερος Αργύρη;», ρώτησε τον συμπαίκτη της η Κατερίνα. «Ζήτησα από την παραγωγή συγκεκριμένα πράγματα...», σχολίασε όταν ο Αργύρης της είπε ότι είναι παντρεμένος!

