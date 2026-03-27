Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι η τηλεόραση του 2026!»

Όσα αποκάλυψε για το νέο, πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι του Star

Δείτε όσα είπε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο Breakfast@Star
  • Πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού "Το Club του 1%" την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αναφέρει ότι το project φέρνει επανάσταση στην τηλεόραση του 2026.
  • Το παιχνίδι εστιάζει στη σκέψη των παικτών, όχι στις γνώσεις τους.
  • Celebrities θα συμμετέχουν παίζοντας ταυτόχρονα με τους παίκτες, χωρίς να διεκδικούν χρηματικά έπαθλα.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει την εξαιρετική εμπειρία της στο παιχνίδι και τονίζει την επαγγελματική στάση του Πέτρου.

Λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού Το Club του 1% την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00, ο Πέτρος Πολυχρονίδης βρέθηκε στο Breakfast@Star μιλώντας για το πολυαναμενόμενο τηλεοπτικό project.

«Καλώς ήρθες, με το καλό να ευχηθούμε. Πρεμιέρα την Κυριακή, 9 η ώρα, ανυπομονούμε. Πραγματικά, να δούμε τι και πώς. Θα μας τα πεις όλα τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται», ρώτησε η Ελένη Χατζίδου τον Πέτρο Πολυχρονίδη. «Εγώ να δείτε αν ανυπομονώ, γιατί έχει γίνει τόσο σπουδαία δουλειά τον τελευταίο χρόνο... Δε θα πω τόσο χρόνο, δεν είναι κάτι απλό που "άιντε μπήκαμε το κάναμε, τελείωσε". Έχει δουλειά δεκάδων ανθρώπων -μπορεί να είναι και παραπάνω από εκατό- που έχουν δουλέψει εδώ και ένα χρόνο για ένα πράγμα το οποίο νομίζω φέρνει μία επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε σύγχρονα πράγματα στην παγκόσμια τηλεόραση. Είναι ένα format, το 1%. Ενώ, όλη αυτή η ιστορία με το ότι "η τηλεόραση αναπαράγει τα ίδια πράγματα" κτλ, και ο κόσμος στρέφεται να δει και άλλα, στο 1% δε βρίσκει εφαρμογή. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο -και το λέω έχοντας δουλέψει πλέον σε αυτό το project, όχι σαν ιδέα απλά- ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να παρουσιάσει η τηλεόραση, μια φρέσκια ματιά. Είναι η τηλεόραση του 2026. Είναι μοντέρνα ιδέα, μοντέρνο format», απάντησε εκείνος.

«Εγώ, καταλαβαίνετε, είμαι σκληρός κριτής, έχοντας κάνει ξέρω 'γω αρκετά πράγματα με τον Τροχό της Τύχης με τα τηλεπαιχνίδια. Μπαίνοντας σε αυτό το στούντιο, η αίσθηση και μόνο εμένα μου προκάλεσε ανατριχίλα. Το 'χω ξαναπεί και θα πει κάποιος "το λέει απλά για να προμοτάρει την εκπομπή και το show αυτό". Όχι, δεν είναι αυτό. Ειλικρινά, με το που ξεκινάει η εκπομπή και κλείνουν τα φώτα και ανοίγουν, εκείνη τη στιγμή εγώ ανατριχιάζω», είπε για τη μοναδική παραγωγή του παιχνιδιού. 

«Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι, σαν format, είναι ακόμη καλύτερο από την εικόνα. Αρχικά εγώ είμαι πανευτυχής που έχω να διαχειριστώ 100 ανθρώπους. Εμένα δώσε μου λαό, να υπάρχει λαός εκεί να... Είναι πολύ, αλλά είναι ωραίο. Μακάρι να ήταν και με 500, δηλαδή αν μπορούσε. Είμαι επικοινωνιακός σίγουρα, απλώς μου έδωσε τόση ευχαρίστηση το να έχω 100 ανθρώπους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι είχαν και πολύ ωραία διάθεση. Έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι που δεν έχει να κάνει με τις γνώσεις. Δηλαδή κάποιος δενθα νιώσει μειονεκτικά αν έχει λιγότερες γνώσεις από κάποιον άλλον. Αλλά μόνο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό του. Πώς σκέφτεται; Πώς βλέπει κάτι που βλέπουμε όλοι; Και οι τηλεθεατές ταυτόχρονα, οι τηλεθεατές μπορούν να παίξουν και να βάλουν το μυαλό τους στην ίδια λογική που μπαίνει το δικό σας μυαλό. Ταυτόχρονα», πρόσθεσε ο Πέτρος.

Ο Ετεοκλής Παύλου, τον ρώτησε ποιος θα είναι ο ρόλος των celebrities: «Ο βασικότερος ρόλος τους είναι να παίξουν ταυτόχρονα με τους παίκτες, για να δούνε πώς σκέφτονται. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνει η δική τους σκέψη... Το ίδιο κάνουνε και οι celebrities, οι οποίοι έχουνε το εξής καλό: δεν μπορούν να χάσουν ποτέ, μέχρι και το τέλος! Αλλά δε διεκδικούν, φυσικά, και το ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 30 χιλιάρικα!».

«Πώς τα πήγε η Άση;», τον ρώτησε η ελένη Χατζίδου για την αστρολόγο του Breakfast που βρέθηκε καλεσμένη. «Έχω κρατήσει μία σημείωση... όταν θα 'ρθει η σειρά σας, θα το πάμε να δω ποιος από την εκπομπή σκέφτεται πόσο... Η Άση τα πήγε εξαιρετικά, να σου πω την αλήθεια. Εξαιρετικά τα πήγε η Άση... Μόνο που δε βρήκε την ερώτηση του 1%, δεν μπορούσε να κοιμηθεί όλη τη νύχτα!», απάντησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Τι είπε η Άση Μπήλιου για τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Για τη φοβερή εμπειρία της στο Club Του 1% αναφέρθηκε στη συνέχεια η Άση Μπήλιου: «Την άλλη Κυριακή είμαι εγώ... Το περιμένω πώς και πώς να το δω, γιατί εντάξει… Το έζησα όλο αυτό το πράγμα και βέβαια μεγάλο respect στον Πέτρο παιδιά, εγώ έπαθα πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, τόσα χρόνια, έχω γνωρίσει παρουσιαστές, τηλεπαιχνιδιών… Πολύ λιγότερους. Λοιπόν, ο Πέτρος ήτανε, ένα γύρισμα τώρα κρατάει ώρες, έτσι; Δεν είναι κάτι που κρατάει όση διάρκεια βλέπουν οι τηλεθεατές, γιατί πάντα κάτι υπάρχει, ένα τεχνικό, ένα από ‘δω, ένα από ‘κει. Ώρες ατέλειωτες, όρθιος, γελούσε, έκανε τον κόσμο, τον διασκέδαζε… Είναι φοβερό αυτό το πράγμα».

