MasterChef: Nέα αποχώρηση! - «Παλεύουν με αντίπαλο που... δε γνωρίζουν»

Με βάση το αποκλειστικό απόσπασμα που είδαμε το πρωί της Τρίτης στο Breakfast@Star, το αποψινό επεισόδιο του MasterChef (27/1) αναμένεται να είναι γεμάτο ένταση, ανατροπές και... «κρυφά χαρτιά».

Μετά το χθεσινό σοκ της διπλής αποχώρησης, οι κριτές ανεβάζουν τον πήχη και ξεκαθαρίζουν πως η πρώτη μέρα ήταν απλώς η.. προθέρμανση! Το μεγάλο ατού της φετινής χρονιάς είναι το πλεονέκτημα γνώσης που έχουμε εμείς οι τηλεθεατές έναντι των παικτών.

MasterChef: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό

Ενώ οι επίδοξοι μάγειρες παλεύουν για τη θέση τους στο σπίτι, οι κριτές... «συνωμοτούν». 

«Παλεύουν με αντίπαλο που ακόμη δε γνωρίζουν», ακούγεται να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υπονοώντας την ύπαρξη μιας επιπλέον μπριγάδας, για την οποία οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη άγνοια.

Η ψυχολογική πίεση είναι διάχυτη, με το άγχος να χτυπάει «κόκκινο» και τους παίκτες να νιώθουν ότι βρίσκονται σε έναν διαρκή «πόλεμο» επιβίωσης.

«Παλεύουμε για τη θέση στο σπίτι δεύτερη φορά, δηλαδή... λυπηθείτε μας και λίγο» λέει η Μενεξιά.

masterchef

Yπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef, o Kωνσταντίνος και ο Αλέξανδρος ήταν οι δύο μάγειρες που αποχώρησαν.

Λίγο αργότερα, οι δύο παίκτες που είδαν την πόρτα της εξόδου πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι στο σπίτι, μοιράστηκαν τις πρώτες τους σκέψεις στην κάμερα του MasterChef στο Instagram. Ο Αλέξανδρος δήλωσε πως νιώθει «ανάμεικτα συναισθήματα», συμπληρώνοντας: «Το ταξίδι ήταν πολύ σύντομο αλλά και πολύ όμορφο. Στεναχωρημένος που δεν θα μπω στο σπίτι και δεν θα κάνουμε πλέον παρέα με τα παιδιά. Χαρούμενος γιατί θα πάω στην κοπέλα μου. Ε, συνεχίζουμε δυναμικά και θα έρθουμε και του χρόνου δυνατότεροι».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος δεν έκρυψε την έκπληξή του για το αποτέλεσμα, καθώς πίστευε πολύ στην προσπάθειά του. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά: «Όταν τελείωσα το πιάτο μου, ένιωθα πάρα πολύ δυνατός! Δεν πίστευα ότι θα ήταν ένα πιάτο που θα ήταν υποψήφιο αποχώρησης. Αποδείχτηκε το αντίθετο. Εννοείται πως συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε στην κανονική μας ζωή, έξω και συνεχίζουμε τους στόχους μας και τα όνειρά μας».

Ενώ οι δύο πρώτοι μάγειρες επιστρέφουν ήδη στην καθημερινότητά τους, το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες δόσεις αγωνίας. Οι κριτές έχουν ήδη προειδοποιήσει πως «στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μία ακόμη αποχώρηση», αφήνοντας τους υπόλοιπους παίκτες σε κατάσταση πανικού.

MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
