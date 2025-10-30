Φάρμα Έλενα: «Η Βαλεντίνα παίζει με την ψυχολογία σου»

Κωνσταντίνος & Έλενα μιλούν για την αποχώρησή τους από τη Φάρμα

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος και η Έλενα, που αποχώρησαν στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της Φάρμας, μίλησαν το πρωί της Πέμπτης 30/10 στην εκπομπή Breakfast@Star

Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!

Αρχικά, η Ελένη Χατζίδου ρώτησε τον Κωνσταντίνο για την κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό του: «Είμαι καλά, εντάξει, έπαθα κάταγμα να πούμε γιατί δεν ακούστηκε χθες. Ξήλωσα λίγο το νύχι, είναι λίγο creepy, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο creepy οι πληροφορίες για την ώρα. Κόλλησα και μικρόβιο. Αλλά εντάξει, όλα καλά», αποκάλυψε.

Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο

Ο Κωνσταντίνος και η Έλενα από τη Φάρμα στην παρέα του Breakfast@Star

Ο Κωνσταντίνος και η Έλενα από τη Φάρμα στην παρέα του Breakfast@Star

Στη συνέχεια, η Έλενα αναφέρθηκε στο «φαινόμενο» Βαλεντίνα και παραδέχτηκε πως η αναγκαστική αποχώρηση του Κωνσταντίνου τής στοίχισε. 

Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;

«Terminator. Terminator η Βαλεντίνα. Είναι πολύ άξια και μπράβο της. Έχει δώσει το 100% της. Τους έχει τρελάνει όλους, η Βαλεντίνα. Είχα την ομάδα, δεν είχα το ταίρι μου και αυτό είναι ένα κακό. Όταν έφυγε ο Κωνσταντίνος, η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία μου έσπασε πάρα πολύ. Γιατί μαζί ήμασταν σε αυτό, μετά έφυγε, στεναχωριόμουν, δεν ήξερα πώς είναι η υγεία του. Οπότε ήταν δύσκολο για μένα», εξομολόγηθηκε.

Αμφότεροι παραδέχτηκαν πως αδίκησαν τον Βάγγο. «Ο Βάγγος είχε δίκιοΖήτησα τη συγγνώμη για αυτό που έγινε. Λογικό ήταν να θέλει να προστατέψει την ομάδα του. Σίγουρα πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές. Είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Είχαμε πάνω στα νεύρα μας, πάνω στο θυμό μας, οπότε... Ακούσαμε αυτό και δεν μας άρεσε το ότι θέλανε να μας εξοντώσουν γιατί ακούστηκε αυτή η λέξη», είπε η Έλενα στην πρωινή εκπομπή του Star.

Κωνσταντίνος & Έλενα: Όσα δήλωσαν στο Breakfast@Star μετά την αποχώρησή τους από τη Φάρμα 

Κωνσταντίνος & Έλενα: Όσα δήλωσαν στο Breakfast@Star μετά την αποχώρησή τους από τη Φάρμα

«Συμφωνώ πολύ με την Έλενα γιατί μέσα στο παιχνίδι γιγαντώνονται όλα πάρα πολύ. Γιατί είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Το ένα το βλέπουμε χίλια. Είπε πολύ σωστά ο Βάγκος ότι θα έπρεπε να τον ακούσουμε κι εκείνον. Γιατί εμείς εγώ με την Έλενα δεν είχαμε κακή σχέση με κανένα παιδί. Νομίζω ότι έπρεπε να τον ακούσουμε κι εκείνον, να μιλήσουμε μαζί του, έχει απόλυτο δίκιο, σφάλαμε κι εμείς κάπου, κανένας δεν είναι απόλυτα σωστός και πράττει σωστά καθημερινά», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος. 

Στο τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν για τον χαρακτήρα της Βαλεντίνας, η οποία με τις επιδόσεις της έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους. «Εντάξει, η Βαλεντίνα είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν είναι κακό παιδί όμως. Η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχολογική παίκτρια, θα πω εγώ. Ότι παίζει με την ψυχολογία σουΠάει επί τούτου να σε σπάσει, ώστε να φύγεις. Με κάποιο μαγικό τρόπο», δήλωσε η Έλενα για την αντίπαλό της στον Αχυρώνα. 

«Η Βαλεντίνα είναι το αστεράκι μέσα στο παιχνίδι. Όσοι παίζουν, όσοι είναι gamers, ξέρουν ότι είναι το easter egg μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ καλό παιδί. Προφανώς, αυτό που φτάνει στην τηλεόραση είναι μισή ώρα από δύο εικοσιτετράωρα. Η Βαλεντίνα είναι ένα εξαιρετικό παιδί», δήλωσε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

 

