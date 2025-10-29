Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντίνου, έγινε ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Φάρμα. Ο παίκτης είπε «αντίο» στο παιχνίδι του Star, αναγκαστικά, καθώς ο τραυματισμός του ήταν μεγάλος.

Οι συμπαίκτες του και ο παρουσιαστής Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξέφρασαν την ανησυχία και τη στεναχώρια τους, στέλνοντάς του θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Η αποχώρησή του ήταν άδοξη, καθώς όλοι ήλπιζαν να συνεχίσει και να δώσει περισσότερα στη δοκιμασία με τα ζευγάρια.

Η αποχώρηση του Κωνσταντίνου άλλαξε τη ροή των δοκιμασιών. Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης έμεινε χωρίς αντίπαλο, και έτσι η προσοχή μετατοπίστηκε στη Βαλεντίνα και την Έλενα, που κλήθηκαν να διαγωνιστούν για την επόμενη φάση.

Παράλληλα, εκφράστηκε έντονη ένταση και εκνευρισμός από την πλευρά της Βαλεντίνας, καθώς ένιωθε ότι στοχοποιήθηκε άδικα και βρέθηκε μόνη της απέναντι στους αντιπάλους, ενώ αρχικά το παιχνίδι ήταν ομαδικό.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου και την αποχώρησή του.