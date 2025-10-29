Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα μονομαχία είδαμε στον Αχυρώνα της Φάρμας το βράδυ της Τετάρτης, μετά και το ατύχημα του Κωνσταντίνου. Αυτήν τη φορά ανάμεσα στη Βαλεντίνα και την Έλενα.

Φάρμα: Η Βαλεντίνα κατάφερε να κερδίσει ΚΑΙ την Έλενα!

Η Έλενα άρχισε γρήγορα να κουράζεται, σε αντίθεση με το σταθερό βήμα της Βαλεντίνας. Η πολυσυζητημένη παίκτρια ολοκλήρωσε πρώτη τη δοκιμασία κι έτσι ήταν αυτή που κέρδισε!

Φάρμα: Ο Γιώργος εκνευρίστηκε με τη νίκη της Βαλεντίνας

Ο Γιώργος δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του με τη νίκη της Βαλεντίνας, κάτι που σχολιάστηκε κι από τους υπόλοιπους συμπαίκτες.

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχάρη την... Terminator Βαλεντίνα

«Σε ζευγάρια ξεκίνησε η σημερινή μονομαχία, διαφορετικά τελειώνει με τη Βαλεντίνα για μία ακόμη φορά, για τέταρτη φορά στον Αχυρώνα, να καταφέρνει να επιβιώνει να εξασφαλίζει τη θέση της στη Φάρμα και να της ζητάμε να πηγαίνει να κόψει το τελευταίο σχοινί που κρατάει τη στάμνα της αντιπάλου της», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Νιώθω σαν κατσαρίδα. Αυτές που τις σκοτώνεις, σκοτώνεις και δεν πεθαίνουν», είπε γελώντας η Βαλεντίνα.

«Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος. Είμαι γεμάτη εμπειρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γνώρισα αυτά τα τέλεια παιδιά, όλους, και τους γαλάζιους και τους πράσινους. Για μένα ήταν οικογένεια τα παιδιά. Ήμουν κι αρχηγός και διάλεξα την ομάδα μου. Ήμουν η πρώτη αρχηγός της πράσινης ομάδας. Δε θα άλλαζα κανένα από τα παιδιά», είπε η Έλενα κατά την αποχώρησή της.

Φάρμα: Η Βαλεντίνα αφιέρωσε τη νίκη της στον χτυπημένο Κωνσταντίνο

«Θα ήθελα να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που έπαιξα και μαζί σου, Έλενα, και με τον Κωνσταντίνο και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό το συμβάν που του συνέβη, γιατί θα ήθελα την νίκη που έγινε να την αφιερώσω στον Κωνσταντίνο», είπε από τον εξώστη η Βαλεντίνα.

Φάρμα: Η Έλενα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε

«Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Πιστεύω ότι έδειξα αυτό που είμαι. Εντάξει, στεναχωρημένη αρκετά. Ήθελα λίγο ακόμα», είπε στο cue της η παίκτρια που αποχώρησε.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας