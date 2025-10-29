Φάρμα: Χαμός στο συμβούλιο - Το πρόβλημα με το τυρί συνεχίζεται!

Στο αποψινό συμβούλιο της Φάρμας του Star, οι παίκτες συζήτησαν εκτενώς τις αλλαγές που έχουν προκύψει μετά τη διάλυση των ομάδων και τη μετάβαση στα ζευγάρια. Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν πως η καθημερινότητα στο σπίτι και στις σκηνές έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς ο καθένας πλέον κοιτάζει κυρίως «την πάρτη του», χωρίς τη στήριξη μιας ομάδας, με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται πιο ατομικά και όχι συλλογικά.

Ο Ανδρέας αναφέρθηκε πως σηκώνεται πρώτος το πρωί, πλένει τα πιάτα, πηγαίνει στον μποστάνι και ανάβει φωτιά, τηρώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα, ενώ η Ναταλία και ο Λευτέρης συμβάλλουν στα μποστάνια και τις υπόλοιπες εργασίες. Οι δουλειές στα ζώα παραμένουν πιο απαιτητικές, με τον Βασίλη και τη Ναταλία να αναλαμβάνουν κάποιες φορές τα γίδια, αλλά οι υπόλοιποι φαίνεται να μην συμμετέχουν το ίδιο.

Η συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα γύρω από τον Δημήτρη και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις του, με αναφορές στην ατομική του στάση και τις εντάσεις που έχουν προκύψει με το τυρί το οποίο όπως λένε οι συμπαίκτες του, τρώει μόνος του.

Δημήτρης

Ο Βασίλης τόνισε πως η καθημερινότητα έχει αλλάξει και ότι κάποιοι κοιμούνται περισσότερο ή δεν συμμετέχουν ισότιμα, ενώ η Στέλλα και η Βαλεντίνα επεσήμαναν πως η επικοινωνία και ο σωστός καταμερισμός των εργασιών θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει πολλές παρεξηγήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τυρί, που αποτέλεσε αφορμή για ένταση, καθώς κάποιοι αισθάνθηκαν ότι δεν μοιράστηκε δίκαια και ότι κάποιοι παίκτες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση χωρίς να συμβάλλουν στις καθημερινές υποχρεώσεις.