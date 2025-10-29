Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

29.10.25 , 16:39 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Νόρα Κατσέλη: «Υπήρξαν άνθρωποι που ακόμα δεν με έχουν πάρει να δουν αν ζω» / MEGA (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες ώρες βιώνει η Νόρα Κατσέλη, μιας και έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η αδερφή της, Λούκα Κατσέλη, μέσω μιας εκτενούς ανάρτησης στα social media. 

Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Νόρα Κατσέλη: «Έκανα εγχείρηση στον εγκέφαλο, έλεγαν ότι θα πεθάνω»

Η ανάρτηση της Λούκας Κατσέλη για τον θάνατο του Νάσου Καλογερόπουλου

«Πριν λίγες ώρες, ο αγαπημένος μας Νάσος έφυγε από κοντά μας. Από το 1981, όταν παντρεύτηκαν με τη Νόρα, και για 44 χρόνια, υπήρξε πάντα η ήρεμη δύναμη που στήριζε εμάς και τη ζωή μας. Δίπλα στη Νόρα, αλλά και σε μένα και στον Μάκη, συνέβαλε ανεκτίμητα στους αγώνες μας, στα πάνω και τα κάτω της ζωής, στις χαρές και στις λύπες.

Ανιδιοτελής, έντιμος και δοτικός, ο Νάσος άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην οικογένειά μας και στους φίλους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Νασούλη μου, θα σε αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. Μα ξέρεις καλά, θα μείνεις για πάντα στη σκέψη και στις καρδιές μας. Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερες…».

Δείτε την ανάρτηση παρακάτω:

Νόρα Κατσέλη: Οι άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό της στην περιπέτεια της υγείας της

«Έχω συνέλθει από το εγκεφαλικό που υπέστην. Πήγα στο νοσοκομείο και έμεινα 4 μήνες. Γλύτωσα. Έκανα εγχείρηση στον εγκέφαλο, έλεγαν ότι θα πεθάνω, αλλά δεν τους έκανα τη χάρη, και είμαι εδώ. Πρέπει στη ζωή τα δύσκολα να τα αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε», είπε τον Φεβρουάριο σε συνέντευξή της η Νόρα Κατσέλη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Μου έδωσαν δύναμη ο άνδρας μου που ήταν πάντα φάρος στη μου, η κόρη μου, που είναι μια νέα κοπέλα και, παρόλα αυτά, στάθηκε γερά δίπλα μου. Πιστεύω αλλά γενικότερα, δεν μου αρέσουν οι παπάδες, δεν πάω σε αυτούς. Έπιασα τον εαυτό μου, πριν πέσω στο κρεβάτι -που δεν το έκανα ποτέ-, να προσεύχομαι στην Παναγιά για να μου δώσει δύναμη και να ζήσω μερικά χρόνια, να χαρώ το παιδί και τον άνδρα μου», πρόσθεσε η ηθοποιός και πρώην βουλευτής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΡΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
 |
ΝΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
