Φάρμα: Αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα

Στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, η ένταση κορυφώθηκε όταν ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα έμπαινε στη μονομαχία.

Στο Συμβούλιο, ο Λευτέρης και η Βαλεντίνα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα ζευγάρια Κωνσταντίνου – Έλενας και Ανδρέα – Κωνσταντίνας. Από την αρχή, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς οι πράσινοι κατηγόρησαν τον Βάγκο ότι είχε ήδη «κατευθύνει» την απόφαση, λέγοντας πως πρέπει να «εξοντωθούν» οι πράσινοι παίκτες.

Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν ο Κωνσταντίνος και η Έλενα ισχυρίστηκαν πως είχαν ακούσει ότι ο Βάγκος είχε πει στους υπόλοιπους γαλάζιους να τους βγάλουν υποψήφιους, επειδή ήταν το τελευταίο ζευγάρι από την πράσινη ομάδα. Ο Βάγκος, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τη στάση του λέγοντας πως σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν δύο πλευρές, και ο στόχος της δικής του ομάδας ήταν απλώς να κερδίσει — τίποτα περισσότερο.

Η ένταση μεγάλωσε όταν ο Λευτέρης δέχθηκε πιέσεις να παραδεχτεί αν είχε λάβει καθοδήγηση από τον Βάγκο. Εκείνος όμως ήταν κατηγορηματικός: «Η επιλογή είναι προσωπική. Εγώ κι η Βαλεντίνα αποφασίσαμε μόνοι μας».

Λευτέρης - Βαλεντίνα

Παρόλα αυτά, οι πράσινοι αμφισβήτησαν τα λεγόμενά του, με τον Κωνσταντίνο να δηλώνει ότι γνώριζε την απόφαση εδώ και τρεις μέρες, κάτι που θεωρήθηκε ένδειξη ότι το αποτέλεσμα ήταν «μαγειρεμένο».

Κωνσταντίνος - Έλενα

Τελικά, ο Λευτέρης και η Βαλεντίνα επέλεξαν τον Κωνσταντίνο και την Έλενα ως δεύτερο ζευγάρι για τη μονομαχία. Η απόφαση προκάλεσε αναστάτωση και έντονα σχόλια, όμως τα δύο ζευγάρια αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα και ετοιμάστηκαν για τη δοκιμασία στον αχυρώνα.