Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!

Στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, η ένταση και η αγωνία κορυφώθηκαν, ενώ όλοι θορυβήθηκαν από ένα σοβαρό και απρόσμενο γεγονός: τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου. Ο παίκτης σφάδαζε από τον πόνο.

Ο παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό, που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι, κάτι που στενοχώρησε ιδιαίτερα τους συμπαίκτες του και ειδικά τον Λευτέρη, ο οποίος επρόκειτο να τον αντιμετωπίσει στη δοκιμασία.

«Αν ο άλλος πάει νοσοκομείο, εγώ πώς να χαρώ από τη νίκη μου;» είπε ο Λευτέρης.

Οι συμμετέχοντες έστειλαν θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση και ένα ζεστό χειροκρότημα.

Η αποχώρηση του Κωνσταντίνου είχε άμεσο αντίκτυπο στις μονομαχίες. Τα διπλά ζευγάρια διαλύθηκαν πρακτικά και πλέον έμειναν μόνο η Βαλεντίνα και η Έλενα να παλέψουν μεταξύ τους. Το σκορ ήταν 2-1 υπέρ της Βαλεντίνας, και οι δοκιμασίες που είχαν μπροστά τους ήταν απαιτητικές: πρώτα η δοκιμασία με τα «καρφιά» και στη συνέχεια η δοκιμασία με το «πριόνι». Οι παίκτριες έπρεπε να τοποθετήσουν πέντε καρφιά σε πέντε κόκκινες γραμμές πάνω στον κορμό και κατόπιν να προσπαθήσουν να κόψουν το ξύλο σε περιορισμένο χρόνο 30 λεπτών.

Η Βαλεντίνα εμφανίστηκε φανερά εκνευρισμένη, καθώς η μονομαχία της προέκυψε όχι μόνο λόγω του αγώνα, αλλά και εξαιτίας στρατηγικών στοχεύσεων από άλλους παίκτες, που ήθελαν να εξοντώσουν κυρίως τον Λευτέρη. Ένιωσε ότι βρέθηκε μόνη της σε μια μονομαχία, ενώ η πρόθεσή της ήταν να παλέψει για την ομάδα της. Η Έλενα, από την άλλη, αντιμετώπισε τη δοκιμασία με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας ότι η νίκη απαιτούσε αντοχή, δύναμη και στρατηγική σκέψη.