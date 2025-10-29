Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές

Η πρώτη διοργάνωση του Ράλλυ Παρνασσού συγκέντρωσε 34 συμμετοχές, με τον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 1-2 Νοεμβρίου, να σηματοδοτεί τον επίλογο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Κέντρο του θα αποτελέσει η Αμφίκλεια, μια κωμόπολη που συνδυάζει την παράδοση με τη φιλοξενία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο αρχικός τεχνικός έλεγχος και ο διοικητικός έλεγχος θα διεξαχθούν στη Δαδιώτικη Στέγη Πολιτισμού στην Αμφίκλεια (Οδός Ευταξία και Κρυστάλλη) από τις 09:00 έως τις 13:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το προαιρετικό shakedown. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική διαδρομή της Αμφίκλειας, μήκους 4 χλμ. από τις 13:30 έως τις 16:30. Στις 20:00 η Πλατεία Αμφίκλειας θα φιλοξενήσει την Πανηγυρική Εκκίνηση του 1ου Ράλλυ Παρνασσού, όπου θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στον τελευταίο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 Ειδικές Διαδρομές, συνολικού μήκους 82,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Τα πληρώματα θα αναχωρήσουν στις 09:00 από το Service Park το οποίο θα εδράζεται στην Αμφίκλεια και θα αγωνιστούν στις 09:23 στην Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», μήκους 15,10 χιλιομέτρων.