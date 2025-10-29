Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές

Κέντρο του Ράλλυ Παρνασσού θα αποτελέσει η Αμφίκλεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 23:59 Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»
29.10.25 , 23:51 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 23:35 Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
29.10.25 , 23:21 Ασπρόπυργος: Έκρυβε Ναρκωτικά Και Χρήματα Σε Τάπερ Και Αφυγραντήρες
29.10.25 , 23:14 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
29.10.25 , 23:06 Τρόμος Στη Λάρισα: Έκαναν Διαρρήξεις Με Βαριοπούλες Και Λοστούς
29.10.25 , 23:00 Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση
29.10.25 , 22:57 Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε
29.10.25 , 22:48 Παράνομη Ταφή Αποβλήτων Δίπλα Στον Λούρο Ποταμό - Βίντεο
29.10.25 , 22:36 Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο
29.10.25 , 22:23 Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!
29.10.25 , 22:15 Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα
29.10.25 , 22:14 Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρώτη διοργάνωση του Ράλλυ Παρνασσού συγκέντρωσε 34 συμμετοχές, με τον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 1-2 Νοεμβρίου, να σηματοδοτεί τον επίλογο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Κέντρο του θα αποτελέσει η Αμφίκλεια, μια κωμόπολη που συνδυάζει την παράδοση με τη φιλοξενία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές.

Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο αρχικός τεχνικός έλεγχος και ο διοικητικός έλεγχος θα διεξαχθούν στη Δαδιώτικη Στέγη Πολιτισμού στην Αμφίκλεια (Οδός Ευταξία και Κρυστάλλη) από τις 09:00 έως τις 13:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το προαιρετικό shakedown. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική διαδρομή της Αμφίκλειας, μήκους 4 χλμ. από τις 13:30 έως τις 16:30. Στις 20:00 η Πλατεία Αμφίκλειας θα φιλοξενήσει την Πανηγυρική Εκκίνηση του 1ου Ράλλυ Παρνασσού, όπου θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στον τελευταίο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 Ειδικές Διαδρομές, συνολικού μήκους 82,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Τα πληρώματα θα αναχωρήσουν στις 09:00 από το Service Park το οποίο θα εδράζεται στην Αμφίκλεια και θα αγωνιστούν στις 09:23 στην Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», μήκους 15,10 χιλιομέτρων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΑΛΛΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top