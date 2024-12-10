Χρυσές Σφαίρες 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

«Προάγγελος» των Όσκαρ είναι οι Χρυσές Σφαίρες και η 82η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου. Παρουσιάστρια της λαμπερής βραδιάς θα είναι η κωμικός Nikki Glaser.
Η ταινία Emilia Pérez ξεχώρισε στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών 2025, κατακτώντας 10 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλη ταινία ή σειρά.
Θυμίζουμε ότι πέρυσι 9 υποψηφιότητες είχε η ταινία Barbie.
Από την άλλη πλευρά το «The Brutalist», από την ανεξάρτητη εταιρεία διανομής A24, κέρδισε 7 υποψηφιότητες.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
ΤΑΙΝΙΕΣ
Καλύτερη Ταινία (Δράμα)
The Brutalist A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5
Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)
Anora
Challengers
Emilia Pérez
A Real Pain
The Substance
Wicked
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office
Alien: Romulus
Beetlejuice Beetlejuice
Deadpool & Wolverine
Gladiator 2
Inside Out 2
Twisters
Wicked
The Wild Robot
Σκηνοθεσία
Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)
Σον Μπέικερ (Anora)
Εντουαρντ Μπέργκερ (Conlave)
Μπρέιντι Κόρμπετ (The Brutalist)
Κοραλί Φαρζά (The Substance)
Πάγιαλ Καπάντια (All We Imagine As Light)
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα
Είντριεν Μπρόντι (The Brutalist)
Τίμιοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)
Daniel Craig, “Queer” (A24)
Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)
Κόλμαν Ντομίνγκ (Sing Sing)
Ρέιφ Φάινς (Κονκλάβιο)
Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα
Πάμελα Αντερσον (The Last Showgirl)
Αντζελίνα Τζολί (Maria)
Νικόλ Κίντμαν (Babygirl)
Τίλντα Σουίντον (To Διπλανό Δωμάτιο)
Φερνάντα Τόρες (I’m Still Here)
Κέιτ Γουίνσλετ (Lee)
A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Εϊμι Ανταμς (Nightbitch)
Σίνθια Ερίβο (Wicked)
Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Pérez)
Μίκι Μάντισον (Anora)
Ντέμι Μουρ (The Substance)
Ζεντάγια (Challengers)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Σεμπαστιαν Σταν (A Different Man)
Τζέσι Πλέμονς (Kinds of Kindness)
Χiου Γκραντ (Heretic)
Γκάμπριελ ΛαΜπελ (Saturday Night)
Γκλεν Πάουελ (Hit Man)
Τζέσι Αϊζενμπεργκ (A Real Pain)
B’ Ανδρικός Ρόλος
Γιούρα Μπόρισοφ (Anora)
Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain)
Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)
Γκάι Πρις (The Brutalist)
Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)
Ντένζελ Γουάσινγκτον (Gladiator II)
B’ Γυναικείος Ρόλος
Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Pérez)
Αριάνα Γκράντε (Wicked)
Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)
Μάργκαρετ Κουάλι (The Substance)
Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Κονκλάβιο)
Ζόε Σαλντάνα (Emilia Pérez)
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Emilia Perez
All We Imagine as Light
The Girl with the Needle
I’m Still Here
The Seed of the Sacred FIg
Vermiglio
Σενάριο
Emilia Pérez
Anora
The Brutalist
A Real Pain
The Substance
Conclave
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Flow
The Wild Robot
Inside Out 2
Memoir of a Snail” (IFC Films)
Moana 2
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Μουσική
Conlave
The Brutalist
The Wild Robot
Emilia Perez
Challengers
Dune Part 2
Τραγούδι
Beautiful That Way (The Last Showgirl)
Compress/Regress (Challengers
El Mal (Emilia Pérez)
Forbidden Road (Better Man)
Kiss the Sky (The Wild Robot)
Mi Camino (Emilia Perez)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Καλύτερη Δραματική Σειρά
The Day of the Jackal
The Diplomat
Mr. and Mrs. Smith
Shōgun
Slow Horses
Squid Game
Καλύτερη Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
The Gentlemen
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr. and Mrs. Smith)
Τζέικ Τζίλενχαλ (Presumed Innocent)
Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)
Χιρογιούκι Σανάντα (Shogun)
Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Landman)
Εντι Ρεντμέιν (The Day of the Jackal)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)
Τεντ Ντάνσον (A Man on the Inside)
Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)
Τζέισον Σίγκελ (Shrinking)
Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)
Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
Κάθριν Χαν (Agatha All Along)
Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κάθε Μπέιτς (Matlock)
Εμα Ντ’ Αρσι (House of the Dragon)
Μάγια Ερσκιν (Mr. and Mrs. Smith)
Κίρα Νάιτλι (Black Doves)
Κέρι Ράσελ (The Diplomat)
Ανα Σαγουάι (Shogun)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά
Ταντανόμπου Ασάνο (Shogun)
Χαβιέρ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
Χάρισον Φορντ (Shrinking)
Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)
Ντιέγκο Λούνα (La Maquina)
Εμπον Μος-Μπακρακ (The Bear)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά
Λιζα Κολόν-Ζάγιας (The Bear)
Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)
Ντακότα Φάνινγκ (Ripley)
Αλισον Τζάνεϊ (The Diplomat)
Κάλι Ράις (True Detective: Night Country)
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Baby Reindeer (Netflix)
Disclaimer (Apple TV+)
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)
The Penguin (HBO/Max)
Ripley (Netflix)
True Detective: Night Country (HBO/Max)
Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Κόλιν Φάρελ (The Penguin)
Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)
Κέβιν Κλάιν (Disclaimer)
Κούπερ Κοχ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (A Gentleman in Moscow)
Αντριου Σκοτ (Ripley)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Κέιτ Μπλανσετ (Disclaimer)
Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)
Κρίστιν Μιλιότι (The Penguin)
Σοφία Βεργκάρα (Griselda)
Ναόμι Γουότς (Feud: Capote vs. the Swans)
Κέιτ Γουίνσλετ (The Regime)
Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία
Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx: What Had Happened Was)
Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)
Σεθ Μέγιερς (Seth Meyers: Dad Man Walking)
Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler: Love You)
Αλι Γουόνγκ (Ali Wong: Single Lady)
Ράμι Γιουσέφ (Ramy Youssef: More Feelings)
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