Γιώργος Παπαχαραλάμπους: Μας δείχνει πώς να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα

Οι ασκήσεις που έδειξε στην εκπομπή του Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Fitness
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, με μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Διαθέτει το δικό του στούντιο γυμναστικής και έδειξε στην κάμερα του Breakfast@star τις απαραίτητες ασκήσεις για να χάσουμε τα περιττά κιλά που πήραμε το Πάσχα!

Όπως είπε ο personal trainer, μία αγαπημένη και αποτελεσματική άσκηση, την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στο σπίτι του, είναι τα βαθιά καθίσματα.

Ενώ η «σανίδα» και τα push ups, επίσης βοηθούν στην ενδυνάμωση και την καύση του λίπους.

Επιπρόσθετα, έδειξε κάποιες ασκήσεις με βάρη, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των χεριών.

Τέλος, ο γνωστός personal trainer μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star και για την εμπειρία του στο J2US, λέγοντας ότι: «Η εμπειρία μου στο J2US ήταν τρομερή, των ακροατών δεν ξέρω, που αναγκάστηκαν να με ακούσουν..! Το απόλαυσα στο 100%. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα και ωραία χημεία με όλα τα παιδιά. Ευτυχώς φτάσαμε με τη Ματίνα μέχρι το 5ο live, δεν καταφέραμε να πάμε παραπέρα. It is what it is, προχωράμε παραπέρα».

Ενώ σχολίασε ότι το «παιχνίδι επιβίωσης» της σκηνής, σε σύγκριση με τη συμμετοχή του στο Survivor ήταν ακόμη πιο δύσκολο για εκείνον, γιατί ήταν τελείως έξω από τα νερά του.

 

