Αυτή είναι η γυμναστική που κάνει η Ευγενία Σαμαρά

Τι είναι η καλλισθενική γυμναστική που την κρατά σε φόρμα

STAR.GR
Fitness
Δείτε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ευγενία Σαμαρά στην ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα ωραιότερα κορμιά της ελληνικής showbiz διαθέτει η Ευγενία Σαμαρά και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα σωστής διατροφής αλλά και γυμναστικής.

Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες με τον αδερφό της για τα γενέθλιά του!

 

Η ηθοποιός που όπως η ίδια αποκάλυψε σε προηγούμενη συνέντευξή της  την περίοδο των γυρισμάτων της σειράς "Η Εκδρομή" είχε πάρει αρκετά κιλά, καταφέρει να χάσει 10 κιλά χωρίς δίαιτα, βάζοντας  στην καθημερινότητά της την καλλισθενική γυμναστική. 

 

 

"Η Εκδρομή" ήμουν δέκα κιλά πάνω. Ανέβηκα στο βουνό και μου άνοιξε η όρεξη, ήμασταν για γυρίσματα στη Νάουσα και έτρωγα συνεχώς έξω.

Γυμναζόμουν και πολύ εκείνη την περίοδο και είχε μεταμορφωθεί το σώμα μου. Ίσως ο μεταβολισμός μου να μπλόκαρε. Δεν έκανα καθόλου δίαιτα, όμως, ούτε αγχώθηκα” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τότε αποφάσισε να τρώει μαγειρευτά φαγητά τα οποία τις περισσότερες φορές μαγείρευε η ίδια, να περπατάει και να κάνει καλλισθενική γυμναστική.

 

 

Τι είναι η καλλισθενική γυμναστική

Η καλλισθενική γυμναστική έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα  και χαρίζει στο σώμα μια υγιή ισορροπία μεταξύ μυϊκής ικανότητας, αυτοελέγχου και χάριτος.

Είναι ένα αναερόβιο σύστημα προπόνησης που βασίζεται κυρίως στη δύναμη της βαρύτητας και στο βάρος του ίδιου σου του σώματος.

Τα οφέλη της είναι πολλαπλά. Και δεν αφορούν μόνο στην εξωτερική εικόνα του σώματός μας: ευλυγισία, απώλεια κιλών και απόκτηση δεξιοτήτων όπως ευλυγισία αλλά συμβάλλουν και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας βοηθώντας μας να καλλιεργήσουμε την πειθαρχία, τη συγκέντρωση, την επιμονή και την υπομονή. 

Ένα επιπλέον όφελος της καλλισθενικής γυμναστικής είναι πως είναι και οικονομική αφού μπορεί να γίνει και χωρίς καθόλου εξοπλισμό.
 

