Πέντε top tips για να ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για μακροζωία, αν λοιπόν θες κι εσύ να ζήσεις για πολλά ακόμα χρόνια και απολαμβάνοντας υγεία και καλή ποιότητα ζωής, συνέχισε να διαβάζεις τις 5 πιο σημαντικές συμβουλές για να το πετύχεις.

Διατήρηση σκοπού

Μην κάνετε λάθος: Ο σκοπός είναι εξίσου σημαντικός με την άσκηση και τη διατροφή όσον αφορά τη μακροζωία. Σε τελική ανάλυση, η αναγνώριση –και η διατήρηση– του «γιατί» σας σε αυτή τη ζωή είναι ζωτικής σημασίας για να το επεκτείνετε.

Ο Howard Tucker, M.D., ένας 101χρονος, ασκούμενος ακόμα νευρολόγος, βρίσκει συγκεκριμένα σκοπό στη δουλειά του. «Η συνταξιοδότηση παραμένει ο εχθρός της μακροζωίας», μοιράζεται σε σχετικό podcast. «Είμαι τόσο σίγουρος γι’ αυτό». Μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε μάλιστα ότι οι συνταξιούχοι συμμετέχοντες είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν γνωστική εξασθένηση από τους μη συνταξιούχους.

Ο κορυφαίος προπονητής μνήμης Jim Kwik υποστηρίζει τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του: «Όταν οι άνθρωποι αποσύρονται, το μυαλό τους αποσύρεται επίσης και το σώμα τους ακολουθεί».

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά σας είναι η μόνη σας οδός για τον σκοπό. Αν αποσυρθείς, δοκίμασε να κάνεις ουσιαστικό εθελοντισμό. Αυτό είναι αποδεκτό γιατί διατηρεί τα ενδιαφέροντά σου και τη ζωτικότητά σου. Θα μπορούσατε επίσης να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, να μάθετε ένα νέο χόμπι, να εγγραφείτε σε μια λέσχη βιβλίου κ.λπ. Απλώς βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και σας κρατά ζωντανούς.

Περπατήστε και κάντε το συχνά

Πιθανότατα δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσουμε πόσο σημαντική είναι η άσκηση για τη μακροζωία. Ωστόσο, αντί να πηγαίνετε στο γυμναστήριο για μια ώρα, οι πρωτοπόροι της κινητικότητας Kelly και Juliet Starrett προτείνουν μια σειρά από απλές, καθημερινές δραστηριότητες που ενισχύουν την ικανότητά σας για ελεύθερη και εύκολη μετακίνηση –σαν καθημερινή βόλτα.

«Εάν υπάρχει ένα χάπι που θα μπορούσατε να πάρετε που θα μειώσει τη θνησιμότητα από κάθε αιτία κατά 50%, μπορείτε να το δώσετε σε όλη την οικογένειά σας και είναι δωρεάν, όλοι θα πάρουν αυτό το χάπι», λέει η Kelly κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Αποδεικνύεται, ότι αυτό το «χάπι» υπάρχει - είναι να περπατάς 8.000 βήματα την ημέρα. "Η έρευνα είναι πολύ ξεκάθαρη ότι όταν οι άνθρωποι περπατούν μόλις 8.000 βήματα, παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από τα οφέλη. Όχι 10.000 βήματα. Όχι 12.000 [βήματα]… 8.000 βήματα», προσθέτει η Kelly.

Προώθηση ποιοτικών συνδέσεων

Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, επομένως είναι λογικό η κοινωνική σύνδεση είναι ζωτικής σημασίας για μια μεγαλύτερη, πιο υγιή ζωή. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι έχουν μια βιολογική ανάγκη για κοινωνική σύνδεση.

«Η κοινωνική σύνδεση είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που γνωρίζουμε για τη μακροζωία και την ευτυχία», λέει η ιατρός εξατομικευμένης ιατρικής Molly Maloof, M.D., σε podcast της. Έρευνες έχουν δείξει μάλιστα ότι η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Από την άλλη πλευρά, μια μελέτη σε ηλικιωμένα άτομα διαπίστωσε ότι εκείνοι που παρείχαν συναισθηματική υποστήριξη σε άλλους κατέληξαν να ζήσουν μεγαλύτερη ζωή.

Και όμως: «Απλώς δεν νομίζω ότι δίνουμε προτεραιότητα όπως κάνουμε τη διαχείριση βάρους, τροφής, κίνησης και άγχους», προσθέτει. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε την καλλιέργεια θετικών κοινωνικών σχέσεων ως «βιοχακ» για τη μακροζωία.

Η Gladys McGarey, M.D., μια 102χρονη που ασκεί το επάγγελμα της ολοκληρωμένης ιατρικής, θα συμφωνούσε: «Η αγάπη είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός θεραπευτής μακροπρόθεσμα», εξηγεί σε αντίστοιχο podcast.

Επωφεληθείτε από τα νέας εποχής εργαλεία

Συζητήσαμε απλά αλλά ισχυρά βασικά στοιχεία μακροζωίας, αλλά υπάρχει απολύτως χρόνος και τόπος για την buzzy τεχνολογία biohacking. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για να εξερευνήσετε τις θεραπείες μακροζωίας — γιατί να μην τις εκμεταλλευτείτε αν μπορείτε;

Πάρτε τη θεραπεία NAD+, για παράδειγμα: «Έχουμε NAD+ συνεχώς σε κάθε κύτταρο του σώματός μας όλη την ώρα, πηγαίνοντας από μια κατάσταση υψηλής ενέργειας σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας και διευκολύνοντας τις επεκτατικές βιοχημικές αντιδράσεις», εξηγεί ο Matt Cook, M.D., ιδρυτής του BioReset Medical., κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. «Αυτά θα μπορούσαν να παράγουν ενέργεια στα μιτοχόνδριά σας, να ενεργοποιούν την επιδιόρθωση του DNA [ή] να ενεργοποιούν την υπερ-οικογένεια των sirtuin, που έχει να κάνει με την παράταση της μακροζωίας».

Όπως τα περισσότερα καλά πράγματα, η φυσική σας προσφορά σε NAD+ μειώνεται με την ηλικία—αλλά η υποστήριξη του NAD+ μέσω συμπληρωμάτων, συνηθειών τρόπου ζωής και θεραπειών μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε σταθερά επίπεδα.

Αλλά μην ξεχνάτε τα βασικά

Οι θεραπείες υψηλής τεχνολογίας είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά μην είστε υπερβολικά εστιασμένοι στην τεχνολογία μακροζωίας. Δώστε πραγματικά πολλή ενέργεια και χρόνο για να αναπτύξετε ρουτίνες και συνήθειες που [ακολουθείτε] σε καθημερινή βάση.

Βλέπετε, υπάρχει ζωντανή απόδειξη για το πώς μοιάζει η μακροζωία στο podcast με τον 102χρονο McGarey και τον 101χρονο Tucker και τα δοκιμασμένα και αληθινά μυστικά τους είναι στην πραγματικότητα πολύ απλά. Χρειάζεστε πραγματικά τα βασικά: αγάπη, κίνηση και αίσθηση του σκοπού. «Νομίζω ότι θα ζήσω για πάντα», προσθέτει ο Tucker. «Ξέρω ότι δεν είναι πραγματικότητα, αλλά δεν φοβάμαι να πεθάνω».

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr