Ποια τροφή των vegan έχει πολλά θρεπτικά συστατικά;

Κάποιες χώρες το γιορτάζουν στις 26 Ιουλίου και άλλες την 1η Σεπτεμβρίου, όπως και να έχει εσύ μπορείς να το βάζεις κάθε μέρα στη διατροφή σου. Το Tofu είναι ένα φαγητό φτιαγμένο από συμπυκνωμένο γάλα σόγιας που πιέζεται σε συμπαγή λευκά τεμάχια σε μια διαδικασία παρόμοια με την τυροκομική. Προέρχεται από την Κίνα.

Οι φήμες λένε ότι ένας Κινέζος μάγειρας ανακάλυψε το tofu πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια ανακατεύοντας κατά λάθος μια παρτίδα φρέσκου γάλακτος σόγιας με νίγκαρι.

Το Nigari είναι αυτό που μένει όταν το αλάτι εξάγεται από το θαλασσινό νερό. Είναι ένα πηκτικό πλούσιο σε μέταλλα που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει το tofu να στερεοποιηθεί και να διατηρήσει τη μορφή του.

Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά

Το Tofu έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα σου. Παρέχει επίσης λίπη, υδατάνθρακες και μεγάλη ποικιλία βιταμινών και μετάλλων.

Μία μερίδα 100 γραμμάρια προσφορών tofu προσφέρει:

Πρωτεΐνη: 8 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 2 γραμμάρια

Ίνες: 1 γραμμάριο

Λίπος: 4 γραμμάρια

Μαγγάνιο: 31% της ΣΗΠ

Ασβέστιο: 20% της ΣΗΠ

Σελήνιο: 14% της ΣΗΠ

Φώσφορος: 12% της ΣΗΠ

Χαλκός: 11% της ΣΗΠ

Μαγνήσιο: 9% της ΣΗΠ

Σίδερο: 9% της ΣΗΠ

Ψευδάργυρος: 6% της ΣΗΠ

Αυτό συνοδεύεται με μόνο 70 συνολικές θερμίδες, γεγονός που καθιστά το τόφου τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.

Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε tofu μικροθρεπτικών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το πηκτικό που χρησιμοποιείται. Το Nigari προσθέτει περισσότερο μαγνήσιο ενώ το εμπλουτισμένο με ασβέστιο αυξάνει την περιεκτικότητα σε ασβέστιο.

Περιέχει ευεργετικές ισοφλαβόνες

Η σόγια περιέχει φυσικές φυτικές ενώσεις που ονομάζονται ισοφλαβόνες.

Αυτές λειτουργούν ως φυτοοιστρογόνα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσκολληθούν και να ενεργοποιήσουν τους υποδοχείς οιστρογόνων στο σώμα.

Αυτό παράγει αποτελέσματα παρόμοια με την ορμόνη οιστρογόνου, αν και είναι ασθενέστερα.

Το Tofu περιέχει 20,2-24,7 mg ισοφλαβόνες ανά μερίδα 100 γραμμαρίων.

Πολλά από τα οφέλη για την υγεία του tofu αποδίδονται στην υψηλή περιεκτικότητα σε ισοφλαβόνη.

Πιθανά οφέλη

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη

Υγεία των οστών: Επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι 80 mg ισοφλαβόνες σόγιας ημερησίως μπορεί να μειώσουν την απώλεια οστών, ειδικά στην πρώιμη εμμηνόπαυση.

Λειτουργία εγκεφάλου: Οι ισοφλαβόνες σόγιας μπορεί να έχουν θετική επίδραση στη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά για γυναίκες άνω των 65 ετών.

Συμπτώματα εμμηνόπαυσης: Οι ισοφλαβόνες σόγιας μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των εξάψεων.

Ελαστικότητα του δέρματος: Η λήψη 40 mg ισοφλαβονών σόγιας ανά ημέρα μείωσε σημαντικά τις ρυτίδες και βελτίωσε την ελαστικότητα του δέρματος μετά από 8-12 εβδομάδες.

Απώλεια βάρους: Σε μια μελέτη, η λήψη ισοφλαβόνων σόγιας για 8-52 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα μια μέση απώλεια βάρους 10 κιλών (4,5 κιλά) περισσότερο από μια ομάδα ελέγχου.

Πηγή: www.allyou.gr