Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας

Ένα φρέσκο μυρωδάτο λεμόνι στο τραπέζι του τοπικού καφενείου στη Στεμνίτσα ήταν η πρόσκλησή μας στη θεατρική παράσταση Lemon, που θα έπαιζε στο Ανοιχτό Θέατρο Δημητσάνας. Παρά τον τουρισμό στην περιοχή, οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες επισκέψεις. Θεατρικοί θίασοι δεν επισκέπτονται συχνά την ορεινή Αρκαδία, όπως και πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα.
Θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές
Ένας νέος δημιουργός με την παρέα του από τη σχολή υποκριτικής συμφώνησαν, λοιπόν, να καλύψουν αυτό το κενό και να φέρουν το θέατρο σε κατοίκους στα πιο παράξενα και απόμακρα σημεία στη χώρα.
Επέλεξαν για τον σκοπό την ιστορία ενός αγοριού, πιανίστα, που γεννήθηκε κι έζησε σε ένα καράβι, από τον μονόλογο του Alessandro Baricco, που έγινε και ταινία "Ο θρύλος του 1900".
H πιο πολυταξιδεμένη παράσταση στην Ελλάδα συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του χάρτη προσφέροντας μία πολιτιστική δυνατότητα κι ετοιμάζεται για τη συμπλήρωση 200 παραστάσεων!
25.500 θεατές
194 παραστάσεις
60 διαφορετικοί προορισμοί
Πριν ταξιδέψουν στην όχθη του ποταμού Λάδωνα και στο Ναυάγιο του Γυθείου, θα γιορτάσουν τα 8 χρόνια του Lemon σε μια ειδικά σχεδιασμένη βραδιά στην Αθήνα και το Ανοικτό Θέατρο "Αλίκη Βουγιουκλάκη" (Νταμάρι) στα Βριλήσσια!
Ο performer, πιανίστας και παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας, παρέα με το πιάνο του και τη δημιουργική ομάδα του Lemon, μας προσκαλεί σε μία Special Piano Night όπου το θέατρο συναντά τη μουσική σ' ένα πρωτότυπο ταξίδι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα!
Το Lemon, η ανεξάρτητη και χειροποίητη καλλιτεχνική παραγωγή του Μελαχρινού Βελέντζα, συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη, διευρύνοντας το όριο μεταξύ θεάτρου και πραγματικής ζωής.
Προτείνοντας ένα θέατρο ενεργό, με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό πρόσημο.
Μετά το τέλος της παράστασης Lemon, ο πολυσύνθετος δημιουργός μάς μεταφέρει επί σκηνής πραγματικές ιστορίες από τα ταξίδια του σε αποκεντρωμένα σημεία της Ελλάδας. Μουσικές στιγμές που μας αφορούν συλλογικά και που δημιουργήθηκαν παρέα με ντόπιους σ' έναν καταρράκτη, στην όχθη μίας λίμνης, σε μία φάρμα κ.α. Σκέψεις και συναισθήματα για την ευτυχία, τους φόβους μας να κατέβουμε από το δικό μας καράβι και την ανάγκη του μαζί.
~ πρόγραμμα ~
21:00 ~ Lemon (70 λεπτά).
*η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους
Διάλειμμα
22:20 ~ Special Piano Night (40 λεπτά)
Συντελεστές Lemon
Συγγραφέας: Αlessandro Baricco
Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου
Διασκευή - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη
Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη
Κατασκευή πιάνο: Θωμάς Μαριάς
Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου
Ήχος - Φώτα: Λευτέρης Δούρος
Οργάνωση - Εκτέλεση Παραγωγής: Locus Art
Σύλληψη - Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Σκηνική Προσαρμογή - Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας
Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας (1900) & Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ)