Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας

Lemon & Special Piano Night στις 13 Ιουνίου στο Ανοικτό Θέατρο Βουγιουκλάκη

30.03.26 , 17:09 Νέα καταδίκη για τον «εθνικό μας κοριό» Χρήστο Μαυρίκη
30.03.26 , 17:07 Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη
30.03.26 , 17:01 To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία
30.03.26 , 16:52 Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
30.03.26 , 16:49 Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
30.03.26 , 16:33 Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
30.03.26 , 16:32 Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
30.03.26 , 16:12 Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
30.03.26 , 16:07 Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας
30.03.26 , 16:00 Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το Best USERS’ Car of Europe 2026
30.03.26 , 15:58 Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
30.03.26 , 15:55 Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό
30.03.26 , 15:50 Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο
30.03.26 , 15:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά
30.03.26 , 15:19 MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Ζωγράφου: «Φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» - Τι ισχυρίστηκε ο γιος
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Στο χωριό των 25 μόνιμων κατοίκων και του μοναδικού παιδιού, Νεοχώρι Λευκάδας, Σεπτέμβριος 2023
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα φρέσκο μυρωδάτο λεμόνι στο τραπέζι του τοπικού καφενείου στη Στεμνίτσα ήταν η πρόσκλησή μας στη θεατρική παράσταση Lemon, που θα έπαιζε στο Ανοιχτό Θέατρο Δημητσάνας. Παρά τον τουρισμό στην περιοχή, οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες επισκέψεις. Θεατρικοί θίασοι δεν επισκέπτονται συχνά την ορεινή Αρκαδία, όπως και πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές

Κόρθι Άνδρου, Ιούλιος 2025, photo by Mariza Kapsabeli

Ένας νέος δημιουργός με την παρέα του από τη σχολή υποκριτικής συμφώνησαν, λοιπόν, να καλύψουν αυτό το κενό και να φέρουν το θέατρο σε κατοίκους στα πιο παράξενα και απόμακρα σημεία στη χώρα.

Επέλεξαν για τον σκοπό την ιστορία ενός αγοριού, πιανίστα, που γεννήθηκε κι έζησε σε ένα καράβι, από τον μονόλογο του Alessandro Baricco, που έγινε και ταινία "Ο θρύλος του 1900".

Λίμνη Στεφανιάδα, Αύγουστος 2025, photo by Mariza Kapsabeli

H πιο πολυταξιδεμένη παράσταση στην Ελλάδα συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του χάρτη προσφέροντας μία πολιτιστική δυνατότητα κι ετοιμάζεται για τη συμπλήρωση 200 παραστάσεων!

25.500 θεατές
194 παραστάσεις
60 διαφορετικοί προορισμοί

Το Lemon Πόρος, Ιούλιος 2019

Πριν ταξιδέψουν στην όχθη του ποταμού Λάδωνα και στο Ναυάγιο του Γυθείου, θα γιορτάσουν τα 8 χρόνια του Lemon σε μια ειδικά σχεδιασμένη βραδιά στην Αθήνα και το Ανοικτό Θέατρο "Αλίκη Βουγιουκλάκη" (Νταμάρι) στα Βριλήσσια!

Ο performer, πιανίστας και παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας, παρέα με το πιάνο του και τη δημιουργική ομάδα του Lemon, μας προσκαλεί σε μία Special Piano Night όπου το θέατρο συναντά τη μουσική σ' ένα πρωτότυπο ταξίδι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα!

Η παράσταση Lemon στον Ταρσανά Σύρου, Ιούλιος 2021

Το Lemon, η ανεξάρτητη και χειροποίητη καλλιτεχνική παραγωγή του Μελαχρινού Βελέντζα, συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη, διευρύνοντας το όριο μεταξύ θεάτρου και πραγματικής ζωής.

Το Lemon Σαλαμίνα (εν πλω), Ιούλιος 2021

Προτείνοντας ένα θέατρο ενεργό, με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό πρόσημο.

Το Lemon Σταγιάτες Πηλίου, Ιούλιος 2020

Μετά το τέλος της παράστασης Lemon, ο πολυσύνθετος δημιουργός μάς μεταφέρει επί σκηνής πραγματικές ιστορίες από τα ταξίδια του σε αποκεντρωμένα σημεία της Ελλάδας. Μουσικές στιγμές που μας αφορούν συλλογικά και που δημιουργήθηκαν παρέα με ντόπιους σ' έναν καταρράκτη, στην όχθη μίας λίμνης, σε μία φάρμα κ.α. Σκέψεις και συναισθήματα για την ευτυχία, τους φόβους μας να κατέβουμε από το δικό μας καράβι και την ανάγκη του μαζί.

~ πρόγραμμα ~

 21:00 ~ Lemon (70 λεπτά).

*η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους

 Διάλειμμα

 22:20 ~ Special Piano Night (40 λεπτά)

Συντελεστές Lemon

Συγγραφέας: Αlessandro Baricco

Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη

Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή πιάνο: Θωμάς Μαριάς

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Ήχος - Φώτα: Λευτέρης Δούρος

Οργάνωση - Εκτέλεση Παραγωγής: Locus Art

Σύλληψη - Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Σκηνική Προσαρμογή - Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας (1900) & Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ)

