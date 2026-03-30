Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας

Ένα φρέσκο μυρωδάτο λεμόνι στο τραπέζι του τοπικού καφενείου στη Στεμνίτσα ήταν η πρόσκλησή μας στη θεατρική παράσταση Lemon, που θα έπαιζε στο Ανοιχτό Θέατρο Δημητσάνας. Παρά τον τουρισμό στην περιοχή, οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες επισκέψεις. Θεατρικοί θίασοι δεν επισκέπτονται συχνά την ορεινή Αρκαδία, όπως και πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές

Κόρθι Άνδρου, Ιούλιος 2025, photo by Mariza Kapsabeli

Ένας νέος δημιουργός με την παρέα του από τη σχολή υποκριτικής συμφώνησαν, λοιπόν, να καλύψουν αυτό το κενό και να φέρουν το θέατρο σε κατοίκους στα πιο παράξενα και απόμακρα σημεία στη χώρα.

Επέλεξαν για τον σκοπό την ιστορία ενός αγοριού, πιανίστα, που γεννήθηκε κι έζησε σε ένα καράβι, από τον μονόλογο του Alessandro Baricco, που έγινε και ταινία "Ο θρύλος του 1900".

Λίμνη Στεφανιάδα, Αύγουστος 2025, photo by Mariza Kapsabeli

H πιο πολυταξιδεμένη παράσταση στην Ελλάδα συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του χάρτη προσφέροντας μία πολιτιστική δυνατότητα κι ετοιμάζεται για τη συμπλήρωση 200 παραστάσεων!

25.500 θεατές

194 παραστάσεις

60 διαφορετικοί προορισμοί

Πόρος, Ιούλιος 2019

Πριν ταξιδέψουν στην όχθη του ποταμού Λάδωνα και στο Ναυάγιο του Γυθείου, θα γιορτάσουν τα 8 χρόνια του Lemon σε μια ειδικά σχεδιασμένη βραδιά στην Αθήνα και το Ανοικτό Θέατρο "Αλίκη Βουγιουκλάκη" (Νταμάρι) στα Βριλήσσια!

Ο performer, πιανίστας και παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας, παρέα με το πιάνο του και τη δημιουργική ομάδα του Lemon, μας προσκαλεί σε μία Special Piano Night όπου το θέατρο συναντά τη μουσική σ' ένα πρωτότυπο ταξίδι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα!

Ταρσανάς Σύρου, Ιούλιος 2021

Το Lemon, η ανεξάρτητη και χειροποίητη καλλιτεχνική παραγωγή του Μελαχρινού Βελέντζα, συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη, διευρύνοντας το όριο μεταξύ θεάτρου και πραγματικής ζωής.

Σαλαμίνα (εν πλω), Ιούλιος 2021

Προτείνοντας ένα θέατρο ενεργό, με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό πρόσημο.

Σταγιάτες Πηλίου, Ιούλιος 2020

Μετά το τέλος της παράστασης Lemon, ο πολυσύνθετος δημιουργός μάς μεταφέρει επί σκηνής πραγματικές ιστορίες από τα ταξίδια του σε αποκεντρωμένα σημεία της Ελλάδας. Μουσικές στιγμές που μας αφορούν συλλογικά και που δημιουργήθηκαν παρέα με ντόπιους σ' έναν καταρράκτη, στην όχθη μίας λίμνης, σε μία φάρμα κ.α. Σκέψεις και συναισθήματα για την ευτυχία, τους φόβους μας να κατέβουμε από το δικό μας καράβι και την ανάγκη του μαζί.

~ πρόγραμμα ~

21:00 ~ Lemon (70 λεπτά).

*η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους

Διάλειμμα

22:20 ~ Special Piano Night (40 λεπτά)

Συντελεστές Lemon

Συγγραφέας: Αlessandro Baricco

Μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Γεωργία Τσαγκαράκη

Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή πιάνο: Θωμάς Μαριάς

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Ήχος - Φώτα: Λευτέρης Δούρος

Οργάνωση - Εκτέλεση Παραγωγής: Locus Art

Σύλληψη - Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Σκηνική Προσαρμογή - Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας (1900) & Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ)