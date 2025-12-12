«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη

Η Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Θεάτρου «Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού» παρουσιάζει την παράσταση «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» του Αλέκου Σακελλάριου από το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της ελληνικής κωμωδίας ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, σε μια φρέσκια και γεμάτη ενέργεια παράσταση υπό τη σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καλομοιράκη.

Ο «Φίλος μου ο Λευτεράκης» του Αλέκου Σακελλάριου, μια κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και αστείρευτο χιούμορ έρχεται να χαρίσει στο κοινό στιγμές γέλιου αλλά και νοσταλγίας για μια αθώα, παλαιότερη εποχή του ελληνικού θεάτρου.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Θόδωρος, ένας σύζυγος που έχει χάσει λίγη από τη φαντασία και τη ζωντάνια του γάμου, εφευρίσκει έναν ανύπαρκτο φίλο, τον… Λευτεράκη, για να δικαιολογεί τις «εξόδους» του. Όλα όμως ανατρέπονται όταν ο «Λευτεράκης» εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του – ολοζώντανος και άκρως πειστικός! Από εκεί και πέρα, αρχίζει μια σειρά ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων και αποκαλύψεων, που φέρνουν τα πάνω κάτω σε όλους τους ήρωες.

Η σκηνοθετική ματιά

Ο Αντώνης Καλομοιράκης προσεγγίζει το έργο με σεβασμό στο κλασικό ύφος του Σακελλάριου, δίνοντάς του όμως έναν σύγχρονο ρυθμό και ανανεωμένη σκηνική αισθητική. Με έμφαση στο γρήγορο tempo, στις λεπτοδουλεμένες ερμηνείες και στη χημεία των ηθοποιών, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την ανανέωση.

«Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» παρουσιάζεται στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη κάθε Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00 από τις 06 Δεκεμβρίου 2025.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αντώνης Καλομοιράκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευαγγελία Καλογιάννη

Σκηνογραφία: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής

Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογράφιση: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Trailer: Στέλιος Καζιτόρης

Social Media: Νικόλαος Παπαδάκης



Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα, Θωμάς Πανδής

Εταιρεία Παραγωγής: ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AMKE. E-mail:info@fotonio.org



Παίζουν: Κωνσταντίνα Βαρβαρήγου, Λάμπρος Καλογιάννης , Θωμάς Πανδής, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Βασίλης Θελούρας, Ευαγγελία Καλογιάννη

Στον ρόλο της Ρένας η Εύη Κολιούλη



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρεμιέρα Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:00 και κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά



Τοποθεσία: Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη, Αθανασίου Διάκου και Τζιραίων 13, Αθήνα (έξω από το Μετρό Ακρόπολης)

Site : www.athstage.gr



Τηλέφωνα κρατήσεων: Κιν: +30 6944830500 και +30 6948364859