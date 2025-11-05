Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall

Από 14 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αναστασία συναντάει τον Ηλία Καμπακάκη στη σκηνή του MonaΛisa Music Hall στη Θεσσαλονίκη, σε μια μουσική συνεργασία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα.

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί

Δύο αγαπημένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές στιγμές και αληθινή επικοινωνία με το κοινό.

Από το 2022 έως σήμερα, η Αναστασία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιτυχίες της, τα εκατομμύρια streams και τις συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά έχει ψυχή και ταυτότητα. Σε ανάρτησή της, η τραγουδίστρια σημειώνει: «Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μου και ανυπομονώ όσο ποτέ!!! Από 14 Νοεμβρίου (και κάθε Παρασκευή & Σάββατο) στο MonaΛisa Music Hall, μαζί με τον αγαπημένο μου Ηλίας Καμπακάκης. Έχω τεράστιο ενθουσιασμό για αυτό το νέο κεφάλαιο και σίγουρα αυτός ο χειμώνας θα είναι απλά μοναδικός!».

Ο Ηλίας Καμπακάκης, με τη χαρακτηριστική φωνή και τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, φέρνει στη σκηνή τη δική του ευαισθησία και δυναμισμό, ολοκληρώνοντας ιδανικά αυτή τη συνάντηση.

Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall

Μαζί τους οι: Άγγελος Τσακίρης, Μιχάλης Καραγκούνης, Emmanouela & Θεοδώρα Μουρατίδου.

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Mike Stathakis

Φωτογράφιση / Concept: Bodega

MonaΛisa Music Hall

Αγγελάκη 25, Θεσσαλονίκη

Κρατήσεις: 694 666 5588

 

Από τις 14 Νοεμβρίου, η Αναστασία συναντάει τον Ηλία Καμπακάκη στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που ξέρει να αγαπά δυνατά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 |
MONAΛISA MUSIC HALL
 |
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
