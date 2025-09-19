Μαρία Φαραντούρη και Γρηγόρης Βαλτινός τιμούν τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας φιλοξενείται φέτος στο επετειακό φεστιβάλ των Αισχυλείων. Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, το φεστιβάλ τιμά τον σπουδαίο συνθέτη με μια παράσταση-φόρο τιμής, γεμάτη συναίσθημα, ιστορία και τέχνη.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο και την προσωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τραγούδια που συνόδευσαν τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Με τη βαθιά, εκφραστική φωνή της, ξαναζωντανεύει έργα-ορόσημα που παντρεύουν την ποίηση με την αντίσταση, τη λυρικότητα με τη συλλογική μνήμη.

Η Μαρία Φαραντούρη μας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι

Στο πλευρό της, ο σπουδαίος ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός αναλαμβάνει τον αφηγηματικό άξονα της βραδιάς.

Με θεατρικό λόγο και αισθαντικότητα, φωτίζει πτυχές της ζωής και του έργου του Μίκη μέσα από αποσπάσματα ποιημάτων, σκέψεις, και αυτοβιογραφικά κείμενα του ίδιου του δημιουργού.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός φωτίζει πτυχές της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη

Η βραδιά αποτελεί μια συνάντηση μουσικής και λόγου υψηλής αισθητικής. Μέσα από τις μελωδίες του Θεοδωράκη, που έντυσαν με νότες τους στίχους του Ρίτσου, του Ελύτη, του Σεφέρη, του Γκάτσου και του Αναγνωστάκη, το κοινό θα περιηγηθεί σε έναν κόσμο γεμάτο ιδανικά, αγώνες, ομορφιά και συγκίνηση.

Πρόκειται για μια γιορτή πολιτισμού, αφιερωμένη στον συνθέτη του οποίου το έργο ξεπέρασε σύνορα και εποχές, ενσαρκώνοντας τις αξίες της ελευθερίας και της πίστης στον άνθρωπο. Ένα αφιέρωμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου του και τη δύναμη της τέχνης να ενώνει ανθρώπους και εποχές.

Συντελεστές

Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη, Γρηγόρης Βαλτινός

Συμμετέχουν: Αργυρώ Καπαρού, Μαρία Στάη

Παίζουν οι μουσικοί: Αχιλλέας Γουάστωρ, David Lynch, Ηρακλής Ζάκκας

Διεύθυνση Ορχήστρας: Αχιλλέας Γουάστωρ

Διάρκεια: 120’

Πληροφορίες

Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

Χώρος πολιτισμού ΙΡΙΣ | Αθανασίου Στάθη & Βάρναλη, παραλία Ελευσίνας

