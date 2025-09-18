Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Το πρόγραμμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στο έργο «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης», με το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+». Το έργο της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0.» και υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής».

Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival

Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και έχει ως στόχο να προάγει τον ευεργετικό ρόλο των τεχνών στην ψυχική υγεία, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Δωρεάν συναντήσεις στους χώρους του Μουσείου

Δωρεάν συναντήσεις στους χώρους του Μουσείου


Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δύο τρίμηνους κύκλους και θα περιλαμβάνει 12 δωρεάν συναντήσεις στους χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, πάντα με την συμβολή επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων για τα άτομα άνω των 60, η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ρύθμισης των συναισθημάτων και η καλλιέργεια της κοινωνικής συνδεσιμότητας, μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Το Πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» προάγει την ψυχική υγεία 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, art therapy τεχνικές καθώς και παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα εκθέματα του Μουσείου, θα εξερευνήσουν ζητήματα όπως η καλή ψυχική υγεία και οι ψυχολογικές δυσκολίες, η σημασία της αυτοφροντίδας, οι διεργασίες των απωλειών και η αυτοσυμπόνια. Καθώς η τρίτη ηλικία αποτελεί μία περίοδο αλλαγών και προκλήσεων, όπως η σταδιακή μείωση της σωματικής λειτουργικότητας και ο περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας, πολλά άτομα βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, θλίψης και απομόνωσης. Η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων και ενίσχυσης της ψυχικής ευημερίας, προσφέροντας δημιουργική έκφραση, κοινωνική συνδεσιμότητα και συναισθηματική ενδυνάμωση.

Το Πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Ακολουθεί τοεπιτυχημένο πρόγραμμα «Συλλογικό Ευ Ζην. Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης» που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και απευθυνόταν σε εφήβους, με στόχο την ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ενισχύουν την ψυχική ευεξία (well-being) και την ποιότητα της ζωής τους.

Πρακτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»:


· Διάρκεια συμμετοχής: 3 μήνες (κάθε κύκλος)

· Συμμετοχή: Δωρεάν

· Τοποθεσία: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ηροδότου 1, Αθήνα 106 74

· Συναντήσεις: Κάθε Πέμπτη 17:30-20:00,

· Α’ κύκλος: Σεπτέμβριος 2025 – Δεκέμβριος 2025

· Β’ κύκλος: Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026 · Πληροφορίες: https://cycladic.gr/koinonikaprogrammata/to-ef-zin-sta-atoma-60/

Το έργο «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης», υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

