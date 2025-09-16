Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival

H ελληνική μόδα, συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 19:03 Aεροδιακομιδή Ασθενή Mε Super Puma Από Το Crown Iris
16.09.25 , 18:40 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
16.09.25 , 18:37 Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
16.09.25 , 18:28 Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival
16.09.25 , 18:23 Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες
16.09.25 , 18:12 Ρενέ Αγέρη: Ερμηνεύει τα «Απωθημένα» της σε ένα ξεσηκωτικό medley!
16.09.25 , 17:48 Τουλάχιστον 50 μετανάστες νεκροί σε σκάφος στα ανοιχτά της Λιβύης!
16.09.25 , 17:34 Αλβανία: Στις Βρυξέλλες ο Ράμα για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ
16.09.25 , 17:31 Φωτιά στου Ρέντη: Πυκνοί καπνοί στην περιοχή - Δείτε βίντεο
16.09.25 , 17:29 Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του
16.09.25 , 17:07 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η ζωή, τα Όσκαρ και οι ρόλοι που τον «σημάδεψαν»
16.09.25 , 17:06 Γιατί λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα εμφανίζονται στον αστικό ιστό;
16.09.25 , 16:42 Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!
16.09.25 , 16:36 Eurovision 2026: Απειλεί με αποχώρηση κι η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ
16.09.25 , 16:09 Citroёn C3 van: Ο νέος πρωταγωνιστής στην κατηγορία του -Τιμή
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η ζωή, τα Όσκαρ και οι ρόλοι που τον «σημάδεψαν»
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Όλα Όσα Έρχονται Στο 1ο Greek Fashion Festival
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 1ο Greek Fashion Festival με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας είναι γεγονός. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260, η ελληνική μόδα, συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance, θα σμίξουν με την πρωτοποριακή παράσταση Dramodé, με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών. 

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σειρά από εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλήτες που θα αναδείξουν επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show, ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. 

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, MI-RO, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades.

Δείτε το πρόγραμμα του 1οu Greek Fashion Festival: 

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Dramodé

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ΄

Pre-drinks & Networking: 19:30 / Θεατρικό ντεφιλέ Dramodé: 21:00

Την πρώτη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival, δεκαοχτώ κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττουν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσιάζουν μια μοναδική παράσταση - θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με 62 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά, τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυχτός, και… ο Φρανκ Σινάτρα.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, Έλενα Τοπαλίδου, Γιώργος Καραμίχος, Έμιλυ Κολιανδρή, Κατερίνα Διδασκάλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Θαλασσινή Βοστ, Κατερίνα Μισιχρόνη, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Μιχάλης Οικονόμου, Μάνος Πίντζης, Χρήστος Κραγιόπουλος, Ιωάννης Παπαζήσης, Melia Kreiling, Ταμίλα Κουλίεβα, η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, οι μεσόφωνες Μαρισία Παπαλεξίου και Κασσάνδρα Δημοπούλου, οι χορεύτριες Μυρσίνη Πετρούτσου, Ηλιάνα Υφαντή, Μαρία Βούρου και το Νίκο Ρούπλεμ.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Θεματικές Συζητήσεις, Fashion show

Πειραιώς 260 -  Χώρος Δ΄

Η δεύτερη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival είναι αφιερωμένη στη γνώση και την έμπνευση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και workshops, που απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, επαγγελματίες του χώρου αλλά και στο ευρύ κοινό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το Musical Chairs Fashion Show. Ενδεικτικά το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας:

13:00-15:00 Workshops

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν προγράμματα σπουδών από κορυφαίες Σχολές Μόδας, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία (με την υποστήριξη της Eurobank) για νέους σχεδιαστές,  γεφυρώνοντας τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα. 

15:00-19:00 Fashion talks 

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, διερευνούν με καταξιωμένους δημοσιογράφους τη σχέση της μόδας με την κοινωνία, τον πολιτισμό και το μέλλον.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους σχεδιαστές της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας

i.  Μόδα & Πολιτισμός: Δύο όψεις της ίδιας ταυτότητας

ii. Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής

iii. Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών 

Συμμετέχουν: Έφη Φαλίδα (Δημοσιογράφος-ΤΑ ΝΕΑ), Μαρία Λουίζου (Εικαστικός), Διονύσης Καββαθάς (Καθ.Φιλοσοφίας & Αισθητικής ΠΠΣΠ), Μαρία Φωκά (Εικαστικός), Έλενα Παπαδοπούλου (Art Space Radio Athènes), Πολύδωρος Καρυοφύλλης (Εικαστικός Poka-Yio), Elis Kiss (Δημοσιογράφος-Vogue Greece), Σάντυ Τσαντάκη (Δημοσιογράφος), Γαλάτεια Λασκαράκη (Δημοσιογράφος-Marie Claire Greece), Ελένη Στασινοπούλου (Δημοσιογράφος-Madame Figaro), Βασω Παπαγιαννακοπούλου (Δημοσιογράφος). 

20:00-21:00 Musical Chairs Fashion Show: Η εμμονή της Μόδας για τις προνομιακές θέσεις στη σύγχρονη fashion κουλτούρα 

Ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. Μοντέλα θα συναγωνιστούν στο παιχνίδι των "μουσικών καρεκλών" - μια έξυπνη μεταφορά του φαινομένου του "front row" στα διεθνή fashion weeks.

Προπώληση

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Χορογραφία:  Ζωή Χατζηαντωνίου

Παραγωγή:  Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας 

Οργάνωση-Συντονισμός: Κατερίνα Κιαπέκου

Κομμώσεις: L’Oreal Professionnel

Make up: MAC Cosmetics

Σκηνογραφία: Ελίνα Λούκου

Μουσική σύνθεση - Ηχητικά τοπία: Γιώργος Μιζήθρας

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου 

Βίντεο: Γρηγόρης Πανόπουλος 

Ηχοληψία - Ηχητικός Σχεδιασμός: Χάρης Κρεμμύδας 

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σίλια Κόη 

Βοηθός παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Εκτέλεση παραγωγής:  Λυκόφως / Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1Ο GREEK FASHION FESTIVAL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top