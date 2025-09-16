Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival

Το 1ο Greek Fashion Festival με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας είναι γεγονός. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260, η ελληνική μόδα, συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance, θα σμίξουν με την πρωτοποριακή παράσταση Dramodé, με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σειρά από εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλήτες που θα αναδείξουν επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show, ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, MI-RO, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades.

Δείτε το πρόγραμμα του 1οu Greek Fashion Festival:

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Dramodé

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ΄

Pre-drinks & Networking: 19:30 / Θεατρικό ντεφιλέ Dramodé: 21:00

Την πρώτη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival, δεκαοχτώ κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττουν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσιάζουν μια μοναδική παράσταση - θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με 62 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά, τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυχτός, και… ο Φρανκ Σινάτρα.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, Έλενα Τοπαλίδου, Γιώργος Καραμίχος, Έμιλυ Κολιανδρή, Κατερίνα Διδασκάλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Θαλασσινή Βοστ, Κατερίνα Μισιχρόνη, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Μιχάλης Οικονόμου, Μάνος Πίντζης, Χρήστος Κραγιόπουλος, Ιωάννης Παπαζήσης, Melia Kreiling, Ταμίλα Κουλίεβα, η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, οι μεσόφωνες Μαρισία Παπαλεξίου και Κασσάνδρα Δημοπούλου, οι χορεύτριες Μυρσίνη Πετρούτσου, Ηλιάνα Υφαντή, Μαρία Βούρου και το Νίκο Ρούπλεμ.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Θεματικές Συζητήσεις, Fashion show

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ΄

Η δεύτερη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival είναι αφιερωμένη στη γνώση και την έμπνευση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και workshops, που απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, επαγγελματίες του χώρου αλλά και στο ευρύ κοινό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το Musical Chairs Fashion Show. Ενδεικτικά το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας:

13:00-15:00 Workshops

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν προγράμματα σπουδών από κορυφαίες Σχολές Μόδας, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία (με την υποστήριξη της Eurobank) για νέους σχεδιαστές, γεφυρώνοντας τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα.

15:00-19:00 Fashion talks

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, διερευνούν με καταξιωμένους δημοσιογράφους τη σχέση της μόδας με την κοινωνία, τον πολιτισμό και το μέλλον.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους σχεδιαστές της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας

i. Μόδα & Πολιτισμός: Δύο όψεις της ίδιας ταυτότητας

ii. Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής

iii. Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών

Συμμετέχουν: Έφη Φαλίδα (Δημοσιογράφος-ΤΑ ΝΕΑ), Μαρία Λουίζου (Εικαστικός), Διονύσης Καββαθάς (Καθ.Φιλοσοφίας & Αισθητικής ΠΠΣΠ), Μαρία Φωκά (Εικαστικός), Έλενα Παπαδοπούλου (Art Space Radio Athènes), Πολύδωρος Καρυοφύλλης (Εικαστικός Poka-Yio), Elis Kiss (Δημοσιογράφος-Vogue Greece), Σάντυ Τσαντάκη (Δημοσιογράφος), Γαλάτεια Λασκαράκη (Δημοσιογράφος-Marie Claire Greece), Ελένη Στασινοπούλου (Δημοσιογράφος-Madame Figaro), Βασω Παπαγιαννακοπούλου (Δημοσιογράφος).

20:00-21:00 Musical Chairs Fashion Show: Η εμμονή της Μόδας για τις προνομιακές θέσεις στη σύγχρονη fashion κουλτούρα

Ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. Μοντέλα θα συναγωνιστούν στο παιχνίδι των "μουσικών καρεκλών" - μια έξυπνη μεταφορά του φαινομένου του "front row" στα διεθνή fashion weeks.

Προπώληση

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντωνίου

Παραγωγή: Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας

Οργάνωση-Συντονισμός: Κατερίνα Κιαπέκου

Κομμώσεις: L’Oreal Professionnel

Make up: MAC Cosmetics

Σκηνογραφία: Ελίνα Λούκου

Μουσική σύνθεση - Ηχητικά τοπία: Γιώργος Μιζήθρας

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βίντεο: Γρηγόρης Πανόπουλος

Ηχοληψία - Ηχητικός Σχεδιασμός: Χάρης Κρεμμύδας

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σίλια Κόη

Βοηθός παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Εκτέλεση παραγωγής: Λυκόφως / Γιώργος Λυκιαρδόπουλος