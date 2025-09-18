Στην Ελλάδα οι Iron Maiden

Πότε ξεκινάνε την παγκόσμια περιοδεία τους

Στην Ελλάδα οι Iron Maiden
Πηγή: φωτογραφία από apimages
Πότε Έρχονται Στην Ελλάδα Οι Iron Maiden
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Iron Maiden, το αγγλικό heavy metal μουσικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1975 από τον μπασίστα Στιβ Χάρις, έρχεται στην Ελλάδα το 2026 και πιο συγκεκριμένα, στις 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Εκεί θα εγκαινιάσει και  το δεύτερο σκέλος της «Run For Your Lives World Tour 2025–2026», με την οποία το συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια του στη μουσική σκηνή.

Η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, και θα διεξαχθεί  δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica.

Το συγκρότημα θα ερμηνεύσει τραγούδια όπως το “The Number of the Beast”, 
“Hallowed Be Thy Name”, “Phantom of the Opera”,  “Seventh Son of a Seventh Son” .

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι  Iron Maiden θα έρθουν στη χώρα μας καθώς είχαν έρθει και το 2022. 

Οι ημερομηνίες τησ περιοδείας ΜΑΪΟΣ 2026

23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ
26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium
28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Nationala
30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Narodny Futbalovy Stadion
ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena
10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome
17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium
22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Defense Arena
28 Λυών, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estadio da Luz

11 Ηνωμένο Βασίλειο – Headline show (τοποθεσία TBA)
Η περιοδεία «Run for Your Lives» δεν θα συνεχιστεί το 2027, καθώς η μπάντα σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τη σκηνή μετά το τέλος του 2026.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.
 

ΟΑΚΑ
 |
IRON MAIDEN
