H Barakos Orchestra παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, ξεκινά δυναμικά τη μουσική του σεζόν και υποδέχεται ξανά στη σκηνή του την «Barakos Orchestra». Η δωδεκαμελής ορχήστρα παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις της, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21.30.

Στη σκηνή του THEATRE OF THE NO η 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮

Δώδεκα φίλοι και συνάδελφοι ενώθηκαν την Άνοιξη του 2024, χωρίς διάθεση προβολής, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τη μουσική και την επιθυμία να τιμήσουν τον Γιώργο Μπαράκο τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική τζαζ σκηνή, ανοίγοντας το πρώτο jazz club στην Ελλάδα, στα Αναφιώτικα της Πλάκας, στη ρίζα του βράχου της Ακρόπολης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά.

H 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 είναι μία δωδεκαμελής ορχήστρα

Ένα σχήμα που γεννήθηκε όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να θυμίσει ότι η μουσική είναι πάνω απ’ όλα, πράξη συμμετοχής, μνήμης και συλλογικής έκφρασης.

H 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις

Ιnfo

Χάρης Λαμπράκης: Νέυ

Λεωνίδας Σαραντόπουλος: Φλάουτο και τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Παπαναστασίου: Άλτο σαξόφωνο

Gilad Atzmon: Κλαρίνο και τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Κασσέτας: Βαρύτονο σαξόφωνο

Jacques Marugg: Βιμπράφωνο

Κώστας Γιαξόγλου: Πιάνο

Βύρωνας Ντόλας: Ηλεκτρική κιθάρα

Χρυσόστομος Μπουκάλης: Κοντραμπάσο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης & Σίμος Ρηνιώτης: Τύμπανα

Γιώργος Καρυώτης: Ήχος

Ημ/νια: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21.30

Tιμή Εισιτήριου: 10€ Προπώληση Εισιτηρίων: more.com



Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Νίκος Φυτάς