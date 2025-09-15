Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία

H είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 Αλβανοί για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
15.09.25 , 17:19 Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»
15.09.25 , 17:14 Τόκιο 2025: Ο «Μανόλο» στα ουράνια - Ασημένιο μετάλλιο με 6αρι άλμα!
15.09.25 , 17:01 Ο Γιώργος Μαζωνάκης Στο Άγιο Όρος: Η Εξομολόγηση Και Η Απομόνωση
15.09.25 , 16:50 Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου
15.09.25 , 16:45 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:44 «Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
15.09.25 , 16:26 Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 16:15 Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια
15.09.25 , 15:57 Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ), την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Ηρώδειο, διοργανώνει μεγάλη συναυλία, με τίτλο: «Τραγουδάμε τις Πανανθρώπινες αξίες», σε Σύνθεση - καλλιτεχνική επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, για τον Άνθρωπο, την Ελπίδα και την Αλληλεγγύη, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Guest εμφάνιση ο σπουδαίος Κώστας Χατζής (μαζί του η Δανιέλα Χατζή), ενώ την αφήγηση υπογράφει ο Γρηγόρης Βαλτινός. Την παρουσίαση της συναυλίας, θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

Έρχεται η μεγαλύτερη πλέον Λευκή Νύχτα της Ελλάδας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία

H είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό (Είσοδος ΜΟΝΟ με Δελτία Εισόδου από το more.com. Δεν επιτρέπονται τακούνια εντός του θεάτρου)

Επίσης, στη μεγάλη συναυλία του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν οι Εννέα Μούσες: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, Μαρία Θεοδότου, Πέννυ Μπαλτατζή, Σαββέρια Μαργιολά, Γεωργία Νταγάκη, Μιρέλα Πάχου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Άννα Στυλιανάκη σοπράνο της ΕΛΣ & Σταύρος Σαλαμπασόπουλος τενόρος. Βίντεο του Ε.Ε.Σ. για τη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο εδώ: Ο Ε.Ε.Σ διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία για τις Πανανθρώπινες αξίες στο Ηρώδειο (15/9)

Θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Ανδρέας Βουδούρης πιάνο, Θανάσης Σοφράς Μπάσο, Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Θανάσης Βασιλάς Μπουζούκι, Ντάσο Κούρτη Ακορντεόν, Βαγγέλης Κονταράτος Κιθάρα, Δήμητρα Χανιαλάκη Φλάουτο, Δημήτρης Χριστοδουλάκης κρουστά, Ιωάννης Γιοβανούς Βιολοντσέλο, Χρήστος Ζούμπος Κιθάρα και ενορχηστρώσεις.

Σημειώνεται ότι στην μεγάλη συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα λάβουν μέρος 300 χορωδοί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΩΔΕΙΟ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top