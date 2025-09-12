Έρχεται η μεγαλύτερη πλέον Λευκή Νύχτα της Ελλάδας

Η 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου έρχεται το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025!

Η μεγαλύτερη πλέον Λευκή Νύχτα της Ελλάδας, με περισσότερους από 3.500 συμμετέχοντες, υπόσχεται την πιο μαγική βραδιά!

Με πάνω από 110 παράλληλες δράσεις και 10 διαφορετικά μουσικά stages, καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, ψυχαγωγοί, χορευτές, αθλητές και εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να χαρίσουν μια αξέχαστη εμπειρία σε κάθε επισκέπτη.

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου – Κορδελιού και του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και την επιμέλεια διοργάνωσης από την Open Ways Events & Travel.

Όλη η πόλη μια γιορτή!

Το πρόγραμμα της 3ης Λευκής Νύχτας περιλαμβάνει:

· Kids & Family Festival με: το σοφό δέντρο που μιλάει, ζωντανό άγαλμα σε ιπτάμενο ποδήλατο, εργαστήρι αντανακλαστικών, παιχνίδια ανακύκλωσης, το κάστρο των παραμυθιών, το μαγεμένο δάσος, DR GAFAS με πειράματα χημείας, Survivor παιχνίδια.

· Φεστιβάλ Επιστημών για παιδιά με: εκπαιδευτική ρομποτική, γυαλιά VR, Green Screen Photobooth, πειράματα φυσικής και χημείας, αστρονομία, επαυξημένη πραγματικότητα ζωγραφικής/γραφιστικής τέχνης, σεμινάριο drone.

· Street Parties με: MY EXCUSE, Magic Bus, ISON, Kiki Botonaki, Athineos, Vajohn & special guest MIRONAS.

· DJs & live μπάντες με όλα τα είδη μουσικής: έ ντεχνο, λαϊκό, ροκ, παραδοσιακό & metal.

· Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις με τη συμμετοχή συλλόγων και σχολών της περιοχής.

· Γιγαντοοθόνες και Live streaming για όλους όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν.

🎤 Η KLAVDIA live στην κεντρική σκηνή!

Αποκορύφωμα της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη συναυλία της KLAVDIA, της ταλαντούχας ερμηνεύτριας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, η οποία θα χαρίσει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία!

📅 Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 – από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα

✨ Πάμε Εύοσμο, πάμε Λευκή Νύχτα!