Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

H Aθήνα θα είναι και πάλι στο συναυλιακό επίκεντρο της “σκοτεινής” μουσικής

Death Disco Open Air Festival 2025: Όλες Οι Λεπτομέρειες
Το Death Disco Open Air Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Το πρόγραμμα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

Death Disco 

Anne Clark & Band (Βρετανία), Peter Hook & The Light (Βρετανία), Anja Huwe / Xmal Deutschland (Γερμανία) σε ένα ιστορικό reunion, The Chameleons (Βρετανία), Cold Cave (ΗΠΑ), Corpus Delicti (Γαλλία), Buzz Kull (ΗΠΑ), Klangstabil (Γερμανία), Spiritual Front (Ιταλία), Aux Animaux (Σουηδία), Eddie Dark (Ελλάδα), Blakaut (Ελλάδα), Valisia Odell (Ελλάδα), Incirrina (Ελλάδα), σε ένα ονειρικό line up που στρέφει τα βλέμματα των φίλων της «σκοτεινής» μουσικής και της Ευρώπης στην Αθήνα.

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

Anja Huwe

Το Σάββατο 20 και τη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, η Αθήνα θα είναι και πάλι στο συναυλιακό επίκεντρο της “σκοτεινής” μουσικής. Με ένα line up που θα κάνει και πάλι τα κεφάλια της εναλλακτικής σκηνής να γυρίσουν προς τη χώρα μας, το Death Disco Open Air 2025 θα είναι το απόλυτο εγχώριο συναυλιακό γεγονός της σκοτεινής σκηνής - και ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως - μέσα στο 2025.

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025


Μετά από ένα συγκλονιστικό καλοκαιρινό πρώτο εγχείρημα τον Ιούλιο του 2023 ξανά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και την επιτυχημένη indoor εκδοχή του τον χειμώνα του 2024 στο Fuzz Live Music Club, η ομάδα του Death Disco επιστρέφει.

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

Cold Cave

Με headliners την Νew Wave ποιήτρια και προτεργάτρια της ηλεκτρονικής μουσικής Αnne Clark από τη μία, και τον Peter Hook, τον ίσως σημαντικότερο μπασίστα όλων των εποχών και τον μοναδικό άνθρωπο στη γη που κρατάει ζωντανό το πνεύμα των Joy Division, μαζί τη θρυλική Anja Huwe και τους XMal Deutschland, τους κλασικούς Βρετανούς post-punk The Chameleons, τους Cold Cave και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες και τους καλύτερους εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής (Eddie Dark, Incirrina, Valisia Odell, Blakaut), το Death Disco βάζει τις βάσεις για ένα διήμερο open air festival που δεν πρέπει να χάσεις.

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

 Incirrina

Το lineup, οι ώρες εμφάνισης των καλλιτεχνών και τα stages της κάθε ημέρας του φεστιβάλ διαμορφώνονται ως εξής:


Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Open Air Stage (Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00)

Peter Hook & The Light 22:30 Anja Huwe / Xmal Deutschland 20:50 Cold Cave 19:20 Valisia Odell 18:20

Dreadbox Stage (Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30) Buzz Kull 21:40 Blakaut 20:10 Aux Animaux 18:50

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου Open Air Stage (Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00)

The Chameleons 22:35 Anne Clark & Band 20:45 Klangstabil 19:20 Incirrina 18:20 Dreadbox Stage (Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30) Eddie Dark 21:45 Corpus Delicti 20:10 Spiritual Front 18:50.

Anne Clark 

Anne Clark 

Επισκεφτείτε το Deepfish Stage δίπλα στην κεντρική Open Air σκηνή, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στο showroom της Dreadbox με αναλογικά synths, Full Moon pop up store, Proki Tattoo Studio, official merch του φεστιβάλ και των καλλιτεχνών, signing sessions, καθώς και ένα μοναδικό photo booth.

Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025

The Chameleons 

Πληροφορίες φεστιβάλ:

Death Disco Open Air Festival 2025

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου & Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100, Αθήνα Μετρό: Κεραμεικός


Εισιτήρια: Ημερήσια εισιτήρια: 50€

Εισιτήρια διημέρου: 90€

